Глава Мордоовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию

Глава Мордовии Артём Здунов 16 ноября выступил с Посланием Государственному Собранию. Церемония оглашения документа состоялась в Республиканском дворце культуры.

«Сделаем всё для Победы!»

«В этом году мы стали свидетелями и участниками событий, которые оказали значительное влияние на обстановку в мире и в нашей стране, - подчеркнул Артем Здунов. - Это начало специальной военной операции, проведение частичной мобилизации, санкции недружественных стран, введение особого положения в регионах страны. Мордовия единодушно поддержала решение главы государства о защите страны и наших соотечественников на внешних рубежах. И сегодня наши бойцы продолжают участвовать в специальной военной операции, с честью выполняя свой воинский долг. К сожалению, у нас есть потери. Предлагаю почтить память павших воинов минутой молчания».

Глава республики особо отметил: «Мы обещали помогать нашим солдатам и их семьям. Огромное количество предприятий, организаций и жителей республики откликнулось на этот призыв. Развернуты пункты приема гуманитарной помощи, открыты денежные сборы. Мы делаем всё, чтобы нашим ребятам оперативно доставлялось всё необходимое.

Мы поддерживаем наших бойцов и сделаем все для нашей Победы!»

В Послании прозвучал мордовский язык

Часть своего Послания Артём Здунов произнес на родном языке. Как известно, генеалогическое древо Главы Мордовии берет корни в Атяшевском и Ковылкинском районах республики, по национальности руководитель региона – мордвин-эрзя. На родной язык Артём Здунов в ходе чтения Послания переходил трижды. Стоит отметить, что в таком формате главный стратегический документ в Мордовии оглашался впервые.

Программа социально-экономического развития Мордовии дает результат

В декабре прошлого года по поручению Президента страны принята Программа социально-экономического развития республики. Ее реализация позволит создать 3 тыс. новых рабочих мест, увеличить собственные доходы бюджета почти на 2 млрд. рублей.

Основные мероприятия Программы направлены на создание первого в республике индустриального парка на территории завода «Лисма», развитие инновационной и социальной инфраструктуры, финансовую поддержку проектов, реализуемых бизнесом, строительство и реконструкцию очистных сооружений и сетей водоотведения.

«Напомню, что изначально на реализацию Программы было предусмотрено 5 млрд. рублей из средств федерального бюджета. Проведена адресная работа с федеральными органами и благодаря поддержке Правительства России в текущем году объем её финансирования увеличен до 7 млрд. Это позволит дополнительно построить теплосети и автодороги в Саранске и Рузаевке, а также обновить парк пассажирского транспорта.

Кроме того, к концу года будет достроен обход Саранска, так называемый Северный тупик, который так просили наши жители и руководители предприятий», - сказал Артём Здунов.

О возрождении практики мероприятий по гражданской обороне

Глава Мордовии отметил важность проведения в республике мероприятий по гражданской обороне. «Долгое время не проводились учения, не проводился аудит состояния убежищ и укрытий, необходимых в том числе на случай техногенных катастроф. Ситуацию надо исправлять. Жители республики, работники предприятий должны точно знать, где находятся укрытия, должны быть нанесены соответствующие указатели, организованы тренировки, проведена работа с управляющими компаниями. МинЖКХ, Комитет по гражданской обороне, Администрации городов и районов прошу взять вопрос на личный контроль. Каждый должен знать алгоритм действий на случай чрезвычайных ситуаций. Кстати, ранее на предприятиях формировались специальные отряды по гражданской обороне, регулярно проводились учения, мероприятия показывали хорошие результаты. Надо возрождать эту практику».

Госзаказ создает условия для роста наших предприятий - важно занять свою нишу

Правительству и Минпромнауки республики Артём Здунов поручил завершить анализ потребностей крупнейших концернов ОПК, предприятий КАМАЗ, АвтоВАЗ, корпораций Ростех, Росатом и Роскосмос и включиться в их производственно-технологические цепочки.

Совместно с Минпромторгом России необходимо проработать вопросы продвижения наших продуктов и разработок под нужды оборонного заказа.

Ряд компаний уже переориентировал свои мощности. Организован выпуск продукции ОПК для нужд военнослужащих. Это спальные мешки, термобелье, бронежилеты, разгрузки и др. Такие предприятия легкой промышленности сегодня загружены на 100%.

Есть возможность увеличения объемов поставок и под нужды новых регионов России. Большие объемы строительных материалов требуются для восстановления и развития этих территорий. Тринадцать наших предприятий уже включены в реестр Минстроя России под эти цели.

Мы начали активнее работать с регионами. Только с Ульяновской областью за год объем поставок продукции вырос в 6 раз и превысил 16 млрд рублей.

Кроме того, на протяжении многих лет Казахстан и Беларусь выступают основными торговыми партнерами Мордовии.

Львиную долю в экспорте занимает продукция наших ведущих предприятий: «РМ-Рейл», «Оптикэнерго», «Сарансккабель», «Лидер-Компаунд», «Электровыпрямитель», «ЭПРОМЕТ», Саранский завод «Резинотехника», группа компаний «Талина», птицефабрика «Чамзинская». Сейчас мордовские продукты поставляются в 21 страну мира.

Необходимо идти дальше и расширять сотрудничество с Китаем, Индией, Ираном, Киргизией, Арменией, Узбекистаном, Азербайджаном, а также другими странами Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, продолжить практику организации бизнес-миссий, эффективно использовать площадки крупных международных форумов.

Промышленность работает по импортозамещению

Несмотря на колебания цен, изменение цепочек поставок и прочие ограничения, возникшие барьеры открыли возможности нашим предприятиям заместить недостающие позиции, захватить перспективные рынки. Многие уже сумели адаптироваться к новым условиям.

«Для этого на базе регионального Фонда развития промышленности создан Центр кооперации и импортозамещения. Его основная задача – поиск новых контрагентов для обеспечения их сырьём и комплектующими. По запрашиваемым позициям найдены поставщики из России, а также Китая и других дружественных стран, налажена логистика с прежними контрагентами. В результате к середине лета нам удалось заместить около 80% импортируемых запчастей, оборудования, сырья, комплектующих изделий. Это 900 товарных позиций и участие 42 организаций».

Широкую линейку продукции начали поставлять и под нужды предприятий регионов страны. Продукцией наших предприятий закрывается потребность российских компаний в катанке, которую ранее закупали в Испании, Голландии, Китае (ЭМ-КАТ), в кабельной продукции различной модификации (Оптикэнерго, Сарансккабель), оптических приборах – линзах и лазерных зеркалах («Кристаллическая Оптика»). Кроме того, изготовлено оборудование для переработки молока, освоено производство строительных химикатов и химических продуктов для сельскохозяйственной отрасли, производство огнестойких стеновых панелей. Одна из задач – более плотная работа с крупными федеральными игроками. Так, объем поставок нашей продукции под нужды Газпрома за 9 месяцев составил более 850 млн. рублей, что в 2 раза превышает показатели прошлого года.

Еще более заметный рост у промпредприятий республики во взаимодействии со строительным сектором. Объем поставок для обеспечения его потребностей увеличился более чем в 4 раза, превысив 1 млрд. рублей.

Вырос запрос на результаты прикладных исследований вузов

В этом году МГУ имени Огарёва выполнял научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы под нужды 32 предприятий регионов России и свыше 120 предприятий Мордовии. В их числе «Рузхиммаш», «ЛАТО», «МПК «Атяшевский», «Мордовцемент» и ряд других.

Медицинский институт совместно с «Биохимиком» проводят клинические и доклинические исследования препаратов, применяемых в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ВИЧ-инфекции. Вместе с «Лидер-Компаундом» проводятся исследования характеристик полимерных материалов. Для группы компаний «Талина» ведутся исследования в сфере пищевых технологий.

Все эти разработки направлены на импортозамещение и обеспечение независимости наших предприятий.

«Продолжается работа по развитию сферы интеллектуальной собственности. Мордовский госуниверситет совместно с Федеральным институтом промышленной собственности создали специализированный образовательный центр и запустили образовательные программы. Следующим шагом должно стать создание представительства федерального института в республике Мордовия. Решение принято, прошу Минпромнауки быстро его реализовать».

Производственники получают поддержку, а «Лисму» ждет возрождение

Впервые за долгое время просубсидированы затраты на приобретение нового оборудования, предоставлены гранты для пополнения оборотных средств промпредприятий.

В текущем году из федерального фонда развития промышленности привлечено 3 млрд рублей на 4 инвестиционных проекта. Это больше, чем весь объем привлеченных средств федерального фонда за последние 5 лет.

Также в текущем году докапитализирован и республиканский фонд развития промышленности на 500 млн рублей.

В этом и в следующем году планируется реализовать 28 проектов на сумму свыше 30 млрд. рублей с созданием более 2 тыс. рабочих мест.

Одна из точек роста промышленного сектора – фармацевтическая отрасль. «Биохимик» уже реализовал технологию полного цикла производства препарата «Арепливир», включая инъекционную форму. Компания ведёт разработку новейших антибиотиков пятого поколения, большой портфель госпитальных препаратов находится на стадии регистрации. Объём инвестиций в развитие завода до 2025 года предусматривает вложения до 20 млрд. рублей, из них 8,5 млрд рублей - в текущем году.

До конца года планируется запустить 2 новых цеха по производству активных фармацевтических субстанций и таблеток общей стоимостью 4,2 млрд. рублей с созданием 300 новых рабочих мест.

Компания «РМ Рейл» разработала две модели подвижного состава из алюминия – для перевозки концентрированной азотной кислоты и сжиженного природного газа. Подвижной состав из алюминиевых сплавов был сделан в короткие сроки. Освоение уникальных компетенций позволило «Рузхиммашу» стать первым сертифицированным производителем в России.

Артём Здунов акцентировал внимание на предприятии «Оптиковолоконные системы». «В связи с тем, что оптическое волокно и ключевые материалы, из которых его производят, находятся под санкциями, совместно с федеральными органами исполнительной власти сформирован план реализации второй очереди завода. Правительству необходимо безусловное исполнение поручения Президента по созданию в Саранске производства оптоволокна полного цикла», - сказал руководитель республики.

Отдельно Глава Мордовии остановился на «Лисме». Цепочка банкротств предприятия, в которых растворились миллионы государственных средств, к концу 2020 года сделала ситуацию почти безвыходной. Но на банкротство была наложена обеспечительная мера, в собственность республики передано уже более 60 га земли из 80 га, это 75%. Стоимостью 670 млн. руб. Задача Минпромнауки - до конца следующего года обеспечить формирование и аккредитацию индустриального парка, заполнить площадку резидентами.

На территории трех районов республики будет создана особая экономическая зона

В текущем году республика смогла значительно продвинуться по основным показателям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Мы подписали соглашение с Агентством стратегических инициатив, внедрили инвестиционный стандарт, создаем условия для инвесторов. Достигнута принципиальная договоренность с Минэкономразвития России о создании особой экономической зоны на территориях Атяшевского, Чамзинского, Дубенского районов, а также в пригороде Саранска. Задача Правительства – оформить и защитить заявку, обеспечить участки подводящей инженерной инфраструктурой и привлечение инвесторов на территорию ОЭЗ. Все эти меры должны способствовать улучшению позиций республики в национальном инвестиционном рейтинге АСИ.

Рост доходов населения по-прежнему в приоритете

Глава Мордовии отметил, что многие предприятия республики изыскали возможность и проявили свою социальную ответственность перед трудовыми коллективами.

«По итогам 9 месяцев текущего года рост заработной платы в промышленности и сельхозпереработке превысил 20 %. В частности, «Мордовцемент» поднял зарплату на 40%, «Рузхиммаш», «Биохимик» и Агрофирма «Октябрьская» - на четверть, «Сарансккабель» и Тепличное на 20%.

Но при этом зарплата в республике остаётся на низком уровне, и даже при высоком темпе роста мы не достигаем среднероссийского уровня. Недостаточными темпами растёт и зарплата бюджетной сферы. Это основное, на что мы должны обратить внимание», - сказал Артём Здунов и поручил Правительству и муниципалитетам обеспечить рост собственных доходов бюджета.

«Не менее важное направление – обеспечение граждан комплексной социальной поддержкой. В этом году на эти цели планируется направить более 6,5 млрд. рублей, что охватит порядка 460 тыс. человек. Только на поддержку семей с детьми направлено более 3 млрд. рублей. Благодаря этому свыше 13 тыс. семей ежемесячно получают денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Где брать кадры?

Вопрос кадрового обеспечения – наряду с инфраструктурой и господдержкой, пожалуй, основной вопрос, который нам задают потенциальные инвесторы – отметил Глава Мордовии.

В республике действует более 30 организаций среднего профессионального образования, которые практически на 80% закрывают потребности в специальностях, необходимых нашим предприятиям. Важным направлением является популяризация рабочих профессий.

Это нашло свое яркое проявление в рамках Финала Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который был проведен в Мордовии в этом году. В нем приняли участие 69 регионов и 14 стран.

«Мы продолжим практику проведения таких чемпионатов по отдельным отраслям и компетенциям. На этой неделе мы совместно с платформой «Россия – страна возможностей» проведем чемпионат по профмастерству в сфере туризма «Мастера гостеприимства», а в следующем году – открытый чемпионат по вожатскому мастерству», - сказал Глава Мордовии.

В республике создан первый кластер федерального проекта «Профессионалитет» для фармацевтической отрасли, открыты Центр опережающей профессиональной подготовки и 35 современных мастерских. Еще три кластера по направлениям «Сельское хозяйство», «Развитие технологий для кабельного производства» и «Машиностроение» должны заработать в 2023 году. Более полумиллиарда бюджетных денег и средств работодателей будет вложено в развитие новой модели обучения, а студенты получат полный набор компетенций для дальнейшего трудоустройства.

Налажена работа по экскурсиям на промышленные предприятия для школьников и студентов.

На базе Мордовского госуниверситета состоялся первый набор по специальности «Фотоника и оптоинформатика». В Саранском государственном промышленно-экономическом колледже открыта специальность «Литейное производство черных и цветных металлов». Это первый шаг по решению давней проблемы нехватки кадров у республиканских металлургов.

Также под нужды предприятий на базе Мордовского госуниверситета созданы лаборатории фотоники и искусственного интеллекта, а также центр техобслуживания и ремонта отечественной и зарубежной техники и оборудования.

Как никогда актуальна подготовка специалистов в ИТ-сфере: от системного администратора до специалиста по тестированию компьютерных игр и приложений.

«На протяжении почти двух лет саранская IT-компания BYTEX совместно с Российской коллегией экспертов по качеству программного обеспечения работала над созданием международной программы подготовки специалистов в области тестирования видеоигр. Важно, что данную профессию может освоить любой человек, независимо от возраста и уровня образования. Считаю, что у нас достаточно компетенций, чтобы проработать вопрос внедрения в республике компетенции по тестированию неигровых компьютерных программ и мобильных приложений. Поручаю Минцифре заняться этим вопросом», - сказал Артём Здунов.

Развиваются корпоративные программы обучения. В рамках проекта «Будущий Биохимик» в двух школах Саранска открыты спецкурсы по углубленному изучению химии и математики для старшеклассников.

На «Станкостроителе» действует Ресурсный центр по производственной логистике «Профессионал».

На предприятии «ЕВРОЦЕМЕНТ» функционирует Корпоративный университет, где каждый сотрудник может получить знания для выхода на новый виток карьеры.

Есть практика завода Рузхиммаш по созданию корпоративной «Фабрики знаний и умений», которая уже показывает свои результаты.

В АПК новое направление - мордовский сидр

Почти четверть экономики Мордовии составляет агропромышленный комплекс. В этом году сельхозпредприятиями планируется произвести продукции на сумму свыше 100 млрд. рублей, в пищевой и перерабатывающей промышленности - на 130 млрд. рублей. Продукты местного производства составляют более 80% в структуре меню школьного питания.

«Мы регулярно проводим сельхозярмарки, что позволяет обеспечить людей продуктами питания по ценам ниже, чем в торговых сетях. Цены на них самые низкие в ПФО», - отметил Артём Здунов.

Доля вывоза по отдельным видам сельхозпродукции республики составляет до 80%. Она представлена в 24 странах и во всех регионах России – от Калининграда до Камчатки.

Задача - повышать уровень технологического суверенитета в сфере АПК: наращивать собственный потенциал и научно-производственные возможности в селекции, генетике, семеноводстве, стимулировать переход на отечественное оборудование и технику.

Необходимо обеспечить и трансфер лучших технологий. Есть предложение от партнеров из Венгрии по внедрению ряда решений в птицеводстве. Минсельхозу необходимо изучить предложение и дать вразумительный ответ о его целесообразности. И если внедрять – то в масштабах всей страны.

В следующем году начнет действовать новый федеральный проект по субсидированию производства картофеля и овощей как открытого, так и защищенного грунта. Важно, что субсидии смогут получить и самозанятые граждане. Задача Минсельхоза республики вместе с муниципальными районами - обеспечить привлечение федеральных средств и участие жителей сельских территорий в этом проекте.

Одним из самых важных вопросов для фермеров и личных подсобных хозяйств остается проблема сбыта произведенной ими продукции. Сельхозкооперация должна стать одним из способов поддержки мелких производителей в условиях конкуренции с крупным агробизнесом – в том числе из других регионов и стран.

Важно проводить работу среди населения, разъяснять о преимуществах и возможностях этой формы хозяйствования, о мерах господдержки, вовлекать в кооперативное движение молодежь и Саранский кооперативный институт.

При этом Минсельхозу необходимо активнее работать с Центросоюзом для тиражирования лучших практик развития кооперации и их реализации в муниципальных районах республики.

Особое внимание должно быть уделено органическому сельскому хозяйству. Глава Мордовии обратил внимание на инициативы малого бизнеса - фермерского хозяйства «Край земли» из Ардатовского района, которое планирует прохождение сертификации по стандартам органической продукции. При этом уже сейчас предприятие активно развивает садоводство - достаточно новое направление для республики. И запускает производство новой продукции – мордовский сидр. Рынок этого продукта показывает хороший рост, на него есть большой запрос у ресторанов крупнейших городов.

Новые рабочие места и социальная инфраструктура на селе

Определяющее значение для отрасли АПК и экономики в целом имеет реализация инвестпроектов. На 21 проект будет направлено более 5 млрд. рублей, с созданием 300 новых рабочих мест.

На следующий год проектов будет 12 - на 6 млрд. рублей, будет создано 350 рабочих мест. Среди них - строительство завода по переработке молока, ООО «Мечта»; строительство молочного комплекса «Дубенский» на 6450 фуражных коров, ООО «Хорошее Дело»; строительство тепличного комплекса, АО «Тепличное»; строительство комбикормового завода, ОАО «Ковылкинский комбикормовый завод»; строительство завода по производству кормов для домашних животных, ООО «Рузаевские пищевые технологии».

Развитие агропромышленного комплекса неразрывно связано с качеством жизни сельчан. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» жилищные условия улучшили более тысячи жителей республики.

Реализовано 170 проектов по благоустройству сельских территорий, в следующем году к ним прибавится еще семьдесят.

Для примера: построены единый спортивный комплекс с ледовой ареной и двумя бассейнами в Краснослободском районе, 2 плавательных бассейна в Ардатове и Атяшеве, 3 мини-стадиона с искусственным покрытием в Дубенском, Старошайговском и Атяшевском районах. Отремонтирован детский сад в Старошайговском районе.

Построено и отремонтировано 6 домов культуры в Старошайговском, Лямбирском, Атяшевском, Дубенском, Ардатовском и Большеигнатовском районах.

Также планируется строительство дома культуры в совхозе «Красное Сельцо», ремонт дома культуры в селе Большая Елховка, двух детских садов в этих же населенных пунктах.

Здравоохранение - на особом контроле

На реализацию национальных проектов в Мордовии в 2023 году направлены заявки для привлечения федеральных средств на сумму почти 13 млрд. рублей, что на 5% больше объемов текущего года. Глава Мордовии обратил внимание присутствующих на необходимость рачительного подхода к выделяемым государственным средствам и неукоснительное исполнение взятых на себя обязательств.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной до 2025 года, закуплено 58 единиц автотранспорта, медицинские организации дооснащены современным оборудованием. Завершен капитальный ремонт в пятой республиканской клинической больнице, начались работы по капремонту поликлиники в Кочкурове и еще в шести организациях республики. Полноценно заработали детский хирургический корпус и новая поликлиника онкодиспансера. Благодаря новому высокотехнологичному оборудованию удалось повысить выявляемость онкозаболеваний на ранней стадии. Поэтому особое значение имеет вопрос реконструкции здания существующего корпуса республиканского онкодиспансера. Реализация этого проекта поддержана Правительством РФ.

Впервые за многие годы началась модернизация учреждений социального обслуживания старшего поколения: построен новый комплекс зданий Ковылкинского дома-интерната, приступили к строительству аналогичных учреждений в Краснослободском и Ичалковском районах. По региональной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», стартовавшей в текущем году, закуплено оборудование на 200 млн рублей, в том числе первый в республике переносной аппарат УЗИ для Республиканского гериатрического центра.

15% бюджета республики направляется на отрасль здравоохранения. В том числе на закупку оборудования и медикаментов. При этом Артём Здунов отметил - стоимость приобретаемых лекарств даже на торгах существенно выше, чем в соседних регионах. В отдельных случаях разница стоимости аналогичных препаратов превышает 10%.

«При этом мы ежегодно сталкиваемся с проблемой нехватки медикаментов для льготных категорий граждан. В условиях ограниченности собственных доходов прошу Счетную палату Республики Мордовия провести проверку и дать оценку деятельности ГУП «Фармация» с целью оптимизации расходов, включая затраты на закупки и логистику».

Глава Мордовии заострил также внимание, что одна из приоритетных задач – развитие медицины на селе. По программе «Земский доктор» с 2012 года подготовлено более 300 специалистов, 85% из них полностью выполнили свои обязательства. Это хороший результат. Но по истечении 5-летнего контракта большинство остаются работать в сфере здравоохранения республики, но уже не в сельской местности. Поэтому необходим ежегодный приток новых кадров. В прошлом году приняты на работу и обеспечены выплатами 37 человек, в этом году – столько же. В следующем году реализация программы будет продолжена.

Сейчас в Мордовии функционирует более 120 фельдшерско-акушерских пунктов. В поселке Тургенево и селе Береговые Сыреси Ардатовского и Ичалковского районов смонтированы 2 блочно-модульных здания врачебных амбулаторий с необходимым оборудованием на сумму 35 млн. рублей, до конца года завершится монтаж ФАПа в селе Лобаски Атяшевского района. При это руководитель региона обратил внимание - наличие современного модульного ФАПа даже в полной комплектации само по себе вопрос не решает. «Посещая районы, я столкнулся с тем, что некоторые ФАПы оказались закрыты, без указания телефонов для связи. То есть при наличии медучреждения и оборудования человек фактически не может получить помощь. Это, конечно, недопустимо. Каждый такой объект должен работать, быть обеспечен медицинским персоналом, доступом в Интернет, необходимыми лекарственными средствами», - подчеркнул Артём Здунов и поручил взять эти вопросы на личный контроль министра здравоохранения РМ Олега Маркина.

Спорт: от пришкольных стадионов до «Мордовия Арены»

Большая работа в регионе проведена по завершению строительства на спортивных долгостроях. В конце прошлого года при поддержке Президента страны удалось завершить крупнейший долгострой республики – «Саранск Арену», который возводился более 10 лет. Сейчас возобновлены работы на Ледовой арене в Ковылкино, которая также начинала строиться более 10 лет назад, все работы планируем завершить в следующем году. При этом Глава Мордовии отметил важность формирование привычки к здоровому образу жизни, спорту со школы. «Однако многие пришкольные спортивные площадки не ремонтировали с момента строительства, часть уже непригодна для занятий спортом. Вопросы о пришкольных площадках часто возникают на встречах со школьниками и их родителями. Поручаю социальному блоку Правительства разработать специальную программу по ремонту», - сказал Артём Здунов и предложил поддержать инициативу общероссийской молодежной организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» о проведении в Саранске в мае 2023 года Всероссийского фестиваля студенческого спорта. А также при поддержке Росмолодежи провести в Саранске финал окружного киберспортивного турнира студенческих отрядов.

В текущем году запланировано создание 4 спортивных площадок ГТО в Ельниковском, Ичалковском, Кочкуровском и Зубово-Полянском районах, монтируется спортивное оборудование для ФОКа в Больших Березниках, «умные» спортивные площадки появятся в поселке Тургенево Ардатовского района и поселке Комсомольский Чамзинского района. Завершена реконструкция лыжно-биатлонного комплекса по зимним видам спорта, в 2023 году завершится строительство Регионального центра по велоспорту и техническим видам спорта.

«Всё это позволит нам уже со следующего года проводить в два раза больше спортивных и иных мероприятий, привлекать больше людей по линии туризма, а также повысить собственные доходы спортивных организаций и их бюджет. Наши спортивные объекты готовы обеспечить организацию и проведение учебно-тренировочных сборов команд из регионов России, профессиональных клубов, соревнований самого высокого уровня. В следующем году мы планируем провести сразу два мировых чемпионата по пожарно-спасательному спорту: для взрослых по зимним дисциплинам, и для детей – по летним. У нас есть вся необходимая инфраструктура и предварительная договоренность с международной федерацией пожарно-спасательного спорта. Задача Минспорта – обеспечить максимальную загрузку всей имеющейся инфраструктуры и спортивных объектов», - подчеркнул руководитель республики.

Ещё один вопрос, волнующий спортивную общественность, был затронут в Послании. «Поступает немало обращений по вопросам повышения норм расходов на спортсменов при выездах на соревнования, в частности по питанию и проживанию членов региональных сборных команд. Вопрос непростой, финансовоёмкий, к нему нужно подходить взвешенно, прошу Минспорт совместно с Минфином республики начать его проработку».

Глава Мордовии поставил задачу по решению вопросов эффективного управления «Мордовия Ареной»: полноценной загрузке стадиона и привлечении арендаторов для выхода объекта на самообеспечение. «Мы тратим на содержание значительные средства, но при этом допускаются многочисленные злоупотребления вверенным имуществом. Правоохранители, я думаю, дадут этому соответствующую оценку. Нам же необходимо решить задачу по эффективному управлению ареной, во главе которой должен быть инициативный, современный и ярко мыслящий руководитель». Соответствующая задача была поставлена региональному Минспорта.

В этом году состоялся первый в истории турнир «Мордовской футбольной лиги», в нем приняли участие 18 команд. Артём Здунов выразил благодарность предприятиям республики за поддержку команд, отметив, что в следующем году турнир будет продолжен. От предприятий уже поступили предложения выступить в качестве официальных спонсоров «Мордовской футбольной лиги».

Новым направлением в спортивной индустрии может стать создаваемый центр проведения исследований лекарственных препаратов – первой в России организации, специализирующейся на вопросах безопасности применения лекарственных средств, медицинских изделий и ветеринарных препаратов. Первые исследования стартуют уже в начале месяца. Это новое направление, к нему нужно отнестись внимательно, понимая, что это и огромный новый рынок.

Совет при Президенте пройдет в Мордовии

2023 год в Мордовии пройдет под знаком народного единства, в связи с чем Правительству РМ поручено разработать комплексный план мероприятий.

Была отмечена эффективность реализуемой в республике стратегия по развитию делового туризма, работы по привлечению мероприятий, крупных межрегиональных совещаний и форумов. Эта практика будет продолжена.

Через Президентский фонд культурных инициатив в следующем году будет реализовано более 10 проектов в сфере туризма – в Саранске и Темниковском районе, развитие этноцентров в селах Старая Теризморга и Паракино. В каждом районе республики предложены свои маршруты для самостоятельного посещения: разработан тур «Непобедимый Адмирал Ушаков», тур выходного дня «Зов торамы» получил статус национального маршрута. В следующем году на развитие туристических маршрутов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет направлено более 80 млн рублей.

Глава Мордовии напомнил, что в этом году республика получила свидетельство Роспатента об исключительном праве на географическое указание «Мордовский мореный дуб» и предложил пройти по этому пути еще раз - зарегистрировать «Мордовский сидр». «Предлагаю поддержать инициативу наших предпринимателей и в следующем году провести в республике межрегиональный фестиваль сидра! Прошу Председателя Правительства В.Н. Сидорова оказать содействие в проведении фестиваля сидра».

По поручению Президента РФ будет сформирован всероссийский реестр населенных пунктов, имеющих высокий туристический потенциал, куда планируется включить паломнический кластер в Темникове. Здесь также необходимо проработать вопросы привлечения федерального финансирования на строительство автодороги «Старый Город – Вещерка». Кроме того – восстановить исторический облик зданий в центральной части города, расширить гостиничный номерной фонд, благоустроить общественные территории, организовать точки питания, ремонт и строительство дорог, а также развитие пяти туристических маршрутов В рамках президентских поручений также будет проработан вопрос восстановления усадьбы Н.П. Огарева. Такую задачу с привлечением федеральных средств Глава Мордовии поставил перед руководством МГУ.

В 2023 году в республике пройдет конкурс «Национальный сувенир», направленный на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел.

В современных условиях особую значимость приобретает консолидация общества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Для поддержки сферы национальной политики было предложено учредить премию «Национальное достояние».

«Программа развития мордовских языков и культуры призвана, прежде всего, сохранить нашу богатую историю. Важно обращать внимание на традиции и обычаи эрзян и мокшан, на наши праздники. Это является основой духовной сущности, обеспечивающей нашу идентичность, которую мы сохранили от наших предков. Все это обретает особый смысл только когда мы осознаем себя единой нацией с народами России.», - сказал Артём Здунов.

Важным событием общественно-политической жизни России станет проведение в августе следующего года в Саранске II-го Всероссийского форума угро-финских народов «Молодежь в этнокультурном пространстве: реальность и перспективы», инициированного Федеральным агентством по делам национальностей. Также в дни форума пройдут Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе» и очередное заседание Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

«Посмотрите, какая у нас с вами молодежь! Красивые и сильные, умные и гордые…»

Особые слова в своем выступление Артём Здунов посвятил молодёжи Мордовии. «У вас много вопросов к нам, всем тем, кто управляет республикой», - сказал он и подчеркнул, что формирование ценностных ориентиров у молодежи – одна из важнейших тем. «Мы впервые выиграли в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи и привлекли 112 млн рублей на программу молодёжной политики «Регион для молодых».

Средства будут направлены на проведение мероприятий, а также на ремонт республиканского молодёжного центра. «Нам просто необходимо сделать Республиканский Дом молодёжи более привлекательным и современным, повысить квалификацию специалистов по работе с молодежью для организации ярких событий для разных категорий молодых людей (работающая молодёжь, молодые семьи, подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, школьники и студенты). По итогам неформального рейтинга Росмолодежи Мордовия в этом году вошла в десятку лучших регионов по организации работы с молодежью. Эти позиции надо сохранить.

Особое внимание необходимо уделить Российскому движению детей и молодёжи, наблюдательный совет которого возглавил наш Президент. Мы провели организационные мероприятия одними и