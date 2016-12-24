Национальная кухня Мордовии богата уникальными блюдами

Наша республика богата национальной культурой и традициями, которые связаны в том числе с кулинарией. Местная кухня сочетает в себе как мордовские, так и русские рецепты. Некоторые блюда так похожи на известные всем нам угощения, но при этом имеют свою изюминку.

Сегодня мы решили рассказать о самых известных и ярких представителях мордовской кухни. Первое блюдо – «Овтонь лапа». Его название переводится как «медвежья лапа». По легенде, мордовский мужчина мог считаться взрослым и жениться на возлюбленной только после того, как пойдет в лес, убьет медведя и принесет его лапу. Однако на самом деле котлету готовят не из медвежатины, как можно было подумать, а из говядины или свинины с добавлением печени, лука, яйца, сухариков и специй.

Еще одно традиционное мордовское блюдо – селянка. Но оно имеет мало общего с известным всем нам супом солянкой. Готовится селянка из мяса, печени, сердца и легких. К ним добавляют морковь, лук и специи. Все это смешивается в горшочке и тушится в печи.

А вы когда-нибудь пробовали мордовские салаты? Один из самых известных «Валдо якстере вий», чье название переводится как «алая сила». Готовится из свеклы и козьего сыра, который можно заменить творогом. Сверху поливается растительным маслом, можно добавить соль и сахар по вкусу. «Валдо якстере вий» обычно украшают зеленью.

Не обошлось в нашей национальной кухне и без угощений к чаю, например, блинов. Мордовские блины отличаются от традиционных русских большим разнообразием. Местные народы готовят их из пшеничной, пшенной, гречневой и гороховой муки. Отдельно стоит отметить манные блины, которые подаются со сметаной и медом.

А что у нас по напиткам? Есть такой мордовский традиционный напиток «Поза», который готовится из сахарной свеклы по уникальным технологиям. Похож на квас и имеет в составе солод и хмель, но не считается алкогольным. Пить его можно даже детям. Однако приготовить настоящую позу по оригинальному рецепту в городских условиях не выйдет, потому что для этого необходима печь.

Также о любимых национальных блюдах рассказывают наши блогеры.

«Несколько лет назад я оказался на фестивале мордовского гостеприимства в Рузаевском районе, – говорит главный тренер сборной Мордовии по мотоспорту и блогер Максим Захаров. – Там были национальные лакомства – поза, пачи и, конечно же, кургоня. Это такая ватрушка с картофелем и творогом. Хоть я особо не любитель мучного, но иногда хочется. И лучше приготовить кургоню самому, с любовью. Тем более живем мы в такой колоритной республике – грех не знать наши национальные блюда. Вообще считаю важным чтить народные традиции, блюда национальной кухни, готовить их периодически и передавать рецепты подрастающему поколению».

«Хочу сделать настоящие мордовские пачи! – делится lifestyle-блогер из Саранска Юлия Адушкина. – Много воды утекло с той поры, когда мы пекли пачи вместе с бабушкой. Нам, как носителям двойной идентичности, важно сохранять традиции мордвы, хотя бы в национальной мордовской кухне».