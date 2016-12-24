В Саранске обсудили реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья

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10 ноября Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание с членами кабинета министров и представителями муниципалитетов по вопросам реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
В 2022 году в Мордовии планируется расселить 24 тысячи квадратов аварийного жилья. Часть домов уже сдана, люди в районах переезжают в новые благоустроенные квартиры.
На совещании обсудили завершение строительства и приобретение жилья в Рузаевском, Инсарском и Ковылкинском районах.
В Рузаевке возводятся два многоквартирных дома на улице Карла Маркса. 70-квартирный дом будет сдан до конца ноября. Сегодня на объекте проводится монтаж системы отопления и внутренняя отделка. Строительные работы по 64-квартирному дому завершатся до конца года.
В Инсаре строится 24-квартирный дом, здесь ведутся работы по устройству кровли, монтажу инженерных сетей и отделке квартир.
В Ковылкине до конца года планируется сдать 50-квартирный дом. На объекте продолжается монтаж оконных систем, штукатурка стен и внутренняя отделка.
Владимир Сидоров поручил строго придерживаться графиков выполнения строительных работ. Также премьер-министр отметил необходимость завершения благоустройства территорий.
Членам регионального Правительства, которые являются кураторами муниципалитетов, поручено лично контролировать завершение возведения этих объектов.
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