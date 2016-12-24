В Саранске завершается ремонт моста по улице Ботевградской

В центре Саранска подходит к концу ремонт Ботевградского моста. Сооружение было построено в 1981 году и за 40 лет эксплуатации капитальный ремонт здесь не проводился ни разу. В последние годы мост находился в аварийном состоянии, поэтому его ремонт был необходим и фактически неизбежен.

Работы на объекте начались в марте 2022 года и ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Завершить их планируется в декабре этого года.

Специалисты выполнили основной объем работ и в ближайшие две недели начнется асфальтирование моста. Также здесь появятся современное освещение, новая ливневая система, а по краям проезжей части оборудуют два пешеходных тротуара.

Как отметил председатель Государственного комитета РМ по транспорту и дорожному хозяйству Валерий Кандрин, благодаря участию в решении вопроса Главы Мордовии Артёма Здунова объем поступивших в регион финансовых средств на дорожное строительство по сравнению с прошлым годом увеличился на 2 млрд. рублей и достиг 4,5 млрд. рублей.