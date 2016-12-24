Глава Мордовии 16 ноября обратится с ежегодным Посланием Государственному Собранию РМ

Об этом руководитель республики Артём Здунов сообщил в телеграмм-канале и на своих страницах в социальных сетях.

«16 ноября в 11:00 обращаюсь с ежегодным Посланием Государственному Собранию Мордовии. Вместе с депутатами, руководителями производств, предпринимателями, представителями культуры и образования, общественниками рассмотрим приоритеты развития республики в условиях СВО, санкционного давления со стороны западных стран. Особое внимание уделим экономике и промышленности региона.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на региональных телеканалах, в пабликах «Республика Мордовия», в моих аккаунтах в Телеграм и ВКонтакте».