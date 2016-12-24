Мордовия увеличила объемы отгрузки товаров в Ульяновскую область

Республика Мордовия и Ульяновская область расширяют партнерские отношения. Об этом договорились главы регионов Артём Здунов и Алексей Русских 9 ноября.



«В начале сентября мы побывали с бизнес-миссией у коллег, привезли оттуда много контрактов, сейчас ведется работа между нашими предприятиями, начались отгрузки, товарооборот растет. Наша задача – придать новый импульс межрегиональному сотрудничеству, найти новые цепочки для кооперации. Сегодня мы презентуем коллегам наш промышленный потенциал. Уверен, завяжутся новые контакты. Мы заинтересованы в более тесной кооперации с лидером тяжелого машиностроения - компанией «Рузхиммаш». Можем предложить станки, режущий инструмент, у нас есть заводы, которые занимаются металообработкой, они также готовы к сотрудничеству. Помимо промышленности нас интересует сфера сельского хозяйства. Планируем перенимать успешный опыт республики по развитию молочного животноводства. Считаю, что нужно сформировать план взаимодействия по всем направлениям работы – в сфере культуры, искусства и туризма на 2023-2024 годы», — отметил Алексей Русских.



Глава Мордовии подчеркнул, что для республики перспективными направлениями сотрудничества с Ульяновской областью являются промышленность, сельское хозяйство, туризм и культура. «Только в прошлом году объемы отгрузки товаров в Ульяновскую область мы увеличили в шесть раз. У нас большое количество соглашений - в общей сумме на 14 млрд. рублей, по текущему году тоже есть значительный рост. Это и сельхознаправление, и направление по автокомпонентной базе. Те предприятия, которые мы сегодня посещаем в Ульяновске, выбраны неслучайно - мы хотим установить или расширить контакты. Некоторые предприятия входят в большие холдинги. Самое главное, что наши регионы удобно расположены по отношению друг к другу – логистика понятная, между специалистами сложились контакты. Наша задача - еще сблизиться. За год работы мы показали, что можно в разы увеличить сотрудничество. Сейчас, когда идет переориентация на рынке, мы можем объединить усилия и помочь друг другу в поиске партнеров. По туристической деятельности тоже есть хорошие предложения», - сказал Артём Здунов.



В состав делегации Мордовии, помимо членов Правительства, вошли представители 35 промышленных предприятий. Потенциал республики был представлен на состоявшемся круглом столе, в ходе которого определили все возможные направления межрегиональной кооперации.