Глава Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой прибыл в Ульяновскую область

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Глава Мордовии Артем Здунов 9 ноября с рабочей поездкой находится в Ульяновской области. С соседним регионом у республики давние партнерские отношения во многих отраслях экономики. В сентябре этого года делегация Ульяновской области посещала Мордовию, тогда между регионами было подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурно-гуманитарной сферах.
В рамках ответного визита Глава Мордовии встретится с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, посетит ряд предприятий. По результатам рабочей поездки будут определены дальнейшие направления межрегионального взаимодействия.
Также в планах Главы республики - посещение учебного центра в Ульяновской области, где проходят боевое слаживание мобилизованные из Мордовии.
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В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных
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