В Саранске в районе строительства индивидуального жилья создают необходимую инфраструктуру

В столице Мордовии продолжается благоустройство рабочего поселка Николаевка (к западу от существующей застройки). Строительство дорог и инженерных сетей здесь ведется в рамках федерального проекта «Жилье».

Строительство дорог началось в прошлом году. В 2022-м работы продолжились - на 19 участках построено около 16 км дорог. Работы выполняет подрядная организация ООО «Мордовдорстрой».

«С 2012 года у нас здесь была непролазная грязь, на этих улицах не было ни электричества, ни газа. Наши автомобили застревали в грязи, дети добирались до школы в резиновых сапогах. Все это в прошлом. Теперь у нас есть асфальт. Мы этому очень рады. Спасибо нашим властям. Нам сделали прекрасный подарок», - говорит жительница поселка Николаевка Елена Стрельцова.

«Сделано очень многое для благоустройства нашего поселка. Сказать, что качество жизни изменилось в лучшую сторону - ничего не сказать. Мы долго добивались, чтобы у нас появились дороги. Раньше во время осенней слякоти просыпались и думали, как проехать, а сейчас эти мысли бесследно ушли», - добавил местный житель Сергей Кудашкин.

Параллельно со строительством дорог в Николаевке велись работы и по устройству сетей водоотведения.

«Сумма контракта составила чуть больше 230 млн рублей. Объем выполненных работ охватил порядка 20 улиц, на которых построено примерно 22,5 км сетей водоотведения. Кроме того, было смонтировано 572 колодца глубиной заложения от 2 до 4 метров», - отметил главный инженер муниципального предприятия «Саранскгорводоканал» Олег Макаров.



Еще предстоит построить 1 700 м сетей водоотведения. Уже подготовлено техническое задание, готовится конкурсная документация для объявления торгов и определения подрядной организации. После проведения всего комплекса работ, у жителей этой части Николаевки появится возможность для технического присоединения к централизованной канализационной сети.

Работы по строительству инженерной инфраструктуры в рабочем поселке в рамках федерального проекта «Жилье» будут вестись поэтапно до 2024 года.