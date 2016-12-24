Артём Здунов: «Мордовия вносит реальный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны»

8 ноября в Мордовии чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году при поддержке руководства республики аграриям удалось добиться новых достижений, значимых в масштабах всей страны.



Чем же удивляет Мордовия аграрная? Республика занимает первое место в России и в Приволжском федеральном округе по производству молока и куриного яйца на душу населения. У нашего региона- четвертое место в России и первое в ПФО по производству мяса скота и птицы. Каждая седьмая роза в стране выращена в Мордовии. Республика - один из лидеров по развитию органического земледелия. И этот перечень можно продолжать.

Мордовия полностью обеспечивает внутренний потребительский спрос по мясу, молоку, яйцу, овощам, сохраняет одну из самых доступных по стоимости потребительских корзин и активно реализует продукцию в других регионах и странах.



В этом году на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2022» наши аграрии завоевали 31 награду. Их труд отметили 25 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями.



Глава Мордовии поздравил аграриев с высокими результатами, поблагодарил за то, что труженики села с любовью относятся к земле и работают на совесть. Урожай -2022 - это 1 миллион 750 тысяч тонн зерновых.

«Мы видим, что в республике есть все необходимое, чтобы стабильно собирать более полутора миллиона тонн, а в дальнейшем выйти на рубеж в 2 млн. тонн зерна, - сказал Артём Здунов. - В этом году был собран рекордный урожай зеленого горшка - 6400 тонн. Наращиваются объемы импортозамещения по овощной продукции. Хорошая выработка и по другим культурам, таким как соя, подсолнечник, рапс. Мордовия вносит реальный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, а значит - в безопасность Родины в целом».



Глава Мордовии подчеркнул: в приоритете - повышение качества жизни на селе. Работники АПК должны иметь доступ к современной социальной инфраструктуре. Поэтому регион продолжит обустраивать село, в том числе по программе комплексного развития сельских территорий.



Также Глава республики обратил внимание на важность подготовки кадров для села, призвал руководителей хозяйств к обмену технологиями и кадрами с сельхозпредприятиями Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, в том числе используя возможности программы жилищных сертификатов для граждан других территорий, переселяющихся в регионы страны.



Аграриев Мордовии также поздравили Председатель Госсобрания Владимир Чибиркин, Председатель Правительства Владимир Сидоров, представители Минсельхоза России и компаний-партнеров.



«Умный, талантливый, трудолюбивый народ живет в Мордовии, - сказал гендиректор компании «Щелково Агрохим» Салис Каракозов. - Самые современные технологии применяются здесь. Аграрии Мордовии прославляют русское поле. Желаю всем успехов и процветания».



Представителям отрасли были вручены государственные награды. Полным кавалером ордена Славы Республики Мордовия стал председатель правления группы компаний «Норов» Александр Поздняков. «Будем работать дальше, я благодарю Главу республики Артёма Алексеевича Здунова за поддержку отрасли. Мы вас не подведем!» - сказал он.