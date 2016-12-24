В Мордовии появятся новые транспорно-логистические сервисы РЖД

Как повысить безопасность железнодорожных перевозок и пребывания граждан на объектах транспортной инфраструктуры, в каком направлении развивать логистику - все это обсудили 8 ноября в Доме Республики. В совещании приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, члены Правительства, представители Куйбышевской железной дороги во главе с начальником магистрали Вячеславом Дмитриевым.



До начала совещания Глава республики и руководитель магистрали осмотрели объекты железнодорожной инфраструктуры в Рузаевке и Саранске, определили направления, которые требуют повышенного внимания с точки зрения обеспечения безопасности.



«Некоторые мероприятия требуют капиталовложений, за один день их не сделать, но этим будем предметно заниматься, - подчеркнул Артём Здунов. - Надо включать их в инвестпрограмму. Обеспечить безопасность - это главное».



В текущем году благодаря взаимодействию Куйбышевской магистрали, Правительства РМ и грузоотправителей удалось в разы увеличить погрузку – например, почти в 9 раз промышленных товаров и в три раза - нефти, нефтепродуктов и цветных металлов.



При обсуждении новых транспортно-логистических сервисов и услуг для грузоотправителей Вячеслав Дмитриев подтвердил планы по обновлению грузового терминала на станции Саранск, благодаря чему будет полностью преобразована клиентская зона, обновятся здания склада и гаража, появится новая автомобильная дорога.



Особое внимание стороны уделили вопросам реализации в регионе инвестиционного проекта «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД». К примеру, в этом году планируется завершение строительства пешеходного перехода на станции Зубова Поляна. Также была обозначена необходимость удлинить посадочную платформу на железнодорожном вокзале Саранска – сейчас несколько вагонов поездов не помещаются на ней, это неудобно для пассажиров.



На встрече также были озвучены предложения по повышению эффективности пассажирских перевозок. Благодаря развитию пассажирского комплекса достигнут рост перевозок на 8,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, за 10 месяцев перевезено 685 тысяч пассажиров.

В этом году запущены двухэтажные поезда через Мордовию из Тольятти и Ульяновска в Москву (с 3 декабря 2021 года курсирует двухэтажный поезд Оренбург-Самара-Москва). Увеличена периодичность движения пригородного поезда из Рузаевки до станции Зубова Поляна с 4 до 7 дней в неделю, а с 5 марта по выходным дням маршрут продлен до станции Теплый Стан.

14 октября, менее месяца назад, в Пензенской области был запущен пригородный поезд «Сурская стрела» по маршруту Пенза – Кузнецк, участники встречи обсудили возможность его продления до станций Рузаевка и Саранск, что позволит связать два региона – Пензенскую область и Республику Мордовия – современным железнодорожным видом транспорта.



Договорились, что в следующем году в Саранске состоится хоккейный турнир среди команд компании РЖД – спортивная инфраструктура Мордовии позволяет принять его на наших ледовых кортах.



Напомним, что вопросы взаимодействия корпорации и региона Артём Здунов обсуждал в июне текущего года на площадке Петербургского международного экономического форума с генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым.