В Мордовии решился вопрос с «нервным» переходом на одной из улиц Саранска

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После обращения президентского движения в Республике Мордовия в администрацию городского округа Саранск на одном из оживленных участков автодороги – рядом с пешеходным переходом по улице Московская, установили два искусственных препятствия (лежачих полицейских). Теперь ситуация изменилась в лучшую сторону – это подтвердили пешеходы.
Ранее в региональное отделение Народного фронта пожаловались горожане, которым часто приходится переходить дорогу на данном участке. Они рассказали, что некоторые водители при проезде пешеходного перехода не соблюдают элементарных правил дорожного движения - нарушая скоростной режим, не хотят притормаживать у «зебры». Бывает, что даже не пропускают пешеходов. По словам горожан, иной раз было страшно переходить дорогу, не зная притормозит водитель или нет. Такая ситуация постоянно создавала нервную обстановку и угрозу для здоровья и жизни граждан.
«Проблема безопасности пешеходов на «зебре» ни в коем случае не должна создавать для людей дискомфорт. И никогда не надо забывать о том, что жизнь и здоровье человека превыше всего», - отметила член регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Ольга Веретенникова.
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