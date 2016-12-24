Администрация Саранска опубликовала квартальный рейтинг управляющих компаний города

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Администрация Саранска опубликовала очередной, мало на что влияющий рейтинг управляющих компаний города. В третьем квартале этого года в рейтинге котировались 57 управляющих организаций .
В зеленую зону вошло 17 организаций, набравших более 50 баллов: ООО «Хоум-Сервис», ООО «ЖЭК», ООО «Домоуправление № 32»», ООО «Домоуправление № 19», ООО «ЖЭК Октябрьский». ООО «Новый город», ООО «Домсервис», ООО «Домоуправления № 1», ООО «Жилкомбыт-1», ООО «Домоуправление № 33», ООО «Домоуправление № 5», ООО «Стройкомфорт», ООО «Домоуправление № 31», ООО ЖЭК 8», ООО «Альпстрой», ООО «Жилдомуправление № 2», ООО «Домоуправляющая компания № 22», ООО «Домоуправление № 36»).
В желтой зоне оказались 18 управляющих копаиний, набравших 40 и более баллов.
В красную зону попали 22 организации, набравшие менее 40 балов.
За прошедший период отмечается положительная динамика по оплате имеющейся задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Так, общая сумма задолженности (свыше 2-х месяцев) управляющих компаний перед поставщиками ресурсов по итогам работы за 2 квартал составляла 79,8 млн. руб., а по результатам 3-го квартала снизилась до 62,2 млн. руб.
По информации мэрии, отмечается и снижение числа обоснованных жалоб граждан, поступивших в органы местного самоуправления на действия управляющих организаций.
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