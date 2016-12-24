В Мордовии открылась студия Российского общества «Знание»

Республика Мордовия продолжает активно сотрудничать с Российским обществом «Знание». 3 ноября в МГПУ имени М.Е. Евсевьва, который является региональной площадкой общества, состоялось открытие мультимедийной студии-лектория. Теперь о достижениях отечественной науки, интересных и важных проектах смогут на всю страну рассказать и спикеры из Мордовии.

В открытии студии приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, директор департамента продюсирования и производства Российского общества «Знание» Андрей Щеглов, ректор Мордовского педуниверситета Марина Антонова.

Артём Здунов отметил, что регион активно занимается вопросами молодежной политики, стремится дать новому поколению максимум возможностей для саморазвития, реализации своих бизнес-идей, общественных инициатив. Все это начинается с обмена знаниями, и новая студия, где будут выступать авторитетные лекторы общества «Знание», расширит возможности для диалога с молодежью. Здесь можно будет честно и открыто обсуждать самые разные темы, делиться опытом, находить единомышленников и друзей.

«Открытие телестудии - это новый этап сотрудничества региона с Российским обществом «Знание». Студия даст нам возможность больше рассказывать про Мордовию. Ведь у нас в республике много ученых, спортсменов, производственников, врачей и просто интересных людей, которым обязательно следует рассказывать о себе. Поэтому поздравляю всех с открытием! Идем дальше!» - сказал Глава республики.

Региональная площадка Российского общества «Знание» действует в Мордовии с 2021 года. За это время создан пул лекторов - он представлен экспертами в различных областях. Среди них ученые, государственные и общественные деятели, представители сферы культуры и спорта, предприниматели - люди, которые достигли высоких результатов в том или ином виде деятельности.

В прошлом году в качестве одного из лекторов общества «Знание» выступил и Глава Мордовии Артём Здунов. Он рассказал о республике и провел экскурсию для школьников из других регионов страны.

«Новая студия Российского общества «Знание» в Мордовском государственном педагогическом университете – прекрасная просветительская площадка, представляющая собой сплетение уникальных возможностей для проведения лекций, живого общения между молодежью и выдающимися людьми, – подчеркнул Андрей Щеглов. – Общество «Знание» собрало и структурировало колоссальное количество уникальных лекций и материалов, и они доступны каждому. Мы видим отклик молодого поколения и делаем тот контент, который вызывает у людей желание познавать, учиться и действовать дальше».

Студия в Саранске в день своего открытия стала площадкой для проведения большого просветительского марафона «Знание о героях». Гостями студии стали люди, которых можно назвать героями в своей профессии. О своей работе рассказали врачи Кирилл Левкин и Сергей Шамов, вернувшиеся из зоны проведения СВО, спортсмены Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин, спасатель Антон Макаров, мама 18 детей Елена Висюлькина, учитель года Евгения Макарова.

Для Мордовии тема героев уже не новая - в августе этого года в Саранске состоялась церемония вручения первой Народной премии «Время героев», этот проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Отметим, что несмотря на сравнительно небольшой еще опыт сотрудничества республики с обществом «Знание», два представителя региона уже стали победителями конкурса «Лига лекторов». Это врачи Денис Ласеев и Ольга Радаева.

Теперь, с открытием новой студии, у талантливых просветителей будет больше возможностей выступить со своими лекциями перед аудиторией всей страны. Как отметила ректор Марина Антонова, в следующем году, который объявлен Президентом России Годом педагога и наставника, региональная площадка общества «Знание» проведет Всероссийский педагогический марафон.