Главе Мордовии показали, как готовят учителей нового поколения

Глава Мордовии Артём Здунов 3 ноября побывал в МГПУ имени М.Е. Евсевьева, где осмотрел новую образовательную площадку вуза - кванториум. Это учебные лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием. Предназначены они и для студентов университета - будущих учителей, и для школьников (при вузе работает малая школьная академия), и для повышения квалификации педагогов.

Каждая из четырех лабораторий - настоящий клад для пытливого исследователя. В технологической лаборатории есть все необходимое для погружения в мир 3D-моделирования, мехатроники и робототехники. Оборудование позволяет освоить навыки проектирования, конструирования и программирования роботизированных систем.

Прекрасно оснащены лаборатории «Биохимия» и «Химия». Это просто мечта для учителей-предметников!

А студия создания медиа-контента - универсальна: сейчас эти навыки нужны всем и каждому. Если учитель не владеет такими технологиями, он, как ни грустно это звучит, отстает от жизни и от своих учеников. А это значит, что педагог не сможет заинтересовать своим предметом нынешних детей.

Глава Мордовии подчеркнул: «Важно, чтобы современные педагоги умели работать в этих лабораториях, умели быть интересными для своих учеников».

Ректор МГПУ Марина Антонова рассказала главе региона о планах по использованию этой учебной площадки и дальнейшему оснащению вуза.