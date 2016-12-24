В Саранске пройдет выставка-ярмарка народно-художественных промыслов

С 4 по 6 ноября в столице Мордовии пройдет выставка-ярмарка народно-художественных промыслов «Город мастеров».

Мастера и ремесленники представят изделия из керамики, дерева, смолы и т.д. Гости праздника смогут приобрести предметы быта, изготовленные по старинным традиционным технологиям, а также сувениры, украшения, игрушки и много другое.

Выставка-ярмарка будет работать в ТРЦ «Сити Парк», напротив магазина «Лента» (г. Саранск, ул. Волгоградская, д.71) с 09:00 до 22:00.



Мероприятие организовано при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ и администрации городского округа Саранск.