В Саранске пройдет выставка-ярмарка народно-художественных промыслов

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Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
С 4 по 6 ноября в столице Мордовии пройдет выставка-ярмарка народно-художественных промыслов «Город мастеров».
Мастера и ремесленники представят изделия из керамики, дерева, смолы и т.д. Гости праздника смогут приобрести предметы быта, изготовленные по старинным традиционным технологиям, а также сувениры, украшения, игрушки и много другое.
Выставка-ярмарка будет работать в ТРЦ «Сити Парк», напротив магазина «Лента» (г. Саранск, ул. Волгоградская, д.71) с 09:00 до 22:00.
Мероприятие организовано при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ и администрации городского округа Саранск.
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Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
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