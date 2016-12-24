5 ноября в Саранске пустят автобусы до Пушкинских и Ключаревских кладбищ

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Как сообщает Администрация города, 5 ноября в Дмитриевскую родительскую субботу в Саранске будут открыты автобусные маршруты до Пушкинских и Ключаревских кладбищ.
От остановки общественного транспорта «Николаевка» в направлении Пушкинских кладбищ будет работать автобусный маршрут №25.
Время отправления: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.
От Автовокзала в направлении Ключаревских кладбищ будет организовано движение общественного транспорта (проезд платный).
На территории кладбища № 4 будет организована бесплатная перевозка пассажиров автобусами марки ПАЗ.
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