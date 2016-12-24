В ковылкинском селе Новое Мамангино возвели храм в честь Святого Георгия Победоносца

Находясь с рабочей поездкой в Ковылкинском районе Глава Мордовии Артём Здунов побывал в новом храме, возведенном в честь Святого Георгия Победоносца в Новомамангинском сельском поселении.

История храма ведет начало с 1892 года, когда в деревне Новое Мамангино Краснослободского уезда Пензенской губернии была построена деревянная церковь со школой при ней. После революции Никольская церковь была уничтожена. В 2012 году на общем сходе жители села решили восстановить храм в честь великомученика Георгия Победоносца на прежнем месте.

Строительство началось с благословения Владыки Варсонофия, на тот период - митрополита Саранского и Мордовского, ныне - митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. Большую помощь в возведении храма оказал уроженец села Новое Мамангино, предприниматель Алексей Васькин. Также активно подключились местные жители и выходцы из села, живущие в других регионах России.

В этом году строительство было полностью завершено. 16 октября митрополит Саранский и Мордовский Зиновий освятил новопостроенный храм в честь великомученика Георгия Победоносца – покровителя всех воинов и защитника их близких. Сегодня здесь уже идут службы, возносятся молитвы о здравии наших воинов, о мире.

Глава Мордовии вместе с жителями села поставил свечи, помолился. Поговорили о текущей ситуации, о наших земляках, находящихся сейчас на боевых рубежах, о помощи их семьям.

Жители села обратились к Артёму Здунову с просьбой отремонтировать дорогу от Нового Мамангина до села Кичатово, протяженностью около километра. «Готовьте заявку, будем рассматривать, дорога к храму нужна», - сказал руководитель республики, обращаясь к главе Ковылкинского района Игорю Бутяйкину.