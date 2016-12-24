Нацпроект в действии: в поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры

2 ноября в Теньгушевском районе прошел финал первого межмуниципального фестиваля патриотической песни «Мы вместе - Россия!» Его провели в поселке Барашево, где в этом году открыл свои двери новый Дом культуры.

Жительница поселка Галина Егорова рассказывает: «Мы очень долго ждали, когда нам построят новый клуб. Представляете, у нас его не было больше двадцати лет, с тех пор, как закрылся старый. Мы уже и не верили, что про нас вспомнят. Но спасибо Главе республики Артёму Алексеевичу Здунову - он нас поддержал. Весной этого года начали строительство, и вот сегодня у нас праздник! Настоящий дворец культуры теперь в Барашеве - здесь и библиотека, и швейная мастерская есть, и еще много чего, чем могут заниматься и дети, и взрослые».

На открытие ДК и финал фестиваля патриотической песни приехал Глава Мордовии Артём Здунов. В сопровождении министра культуры республики Светланы Баулиной, главы Теньгушевского района Ольги Куткиной он осмотрел новое здание, пообщался с участниками художественной самодеятельности, с детьми и преподавателями, с рукодельницами и мастерами декоративно-прикладного творчества.

В швейной мастерской руководителю региона показали, как идет пошив шапок-балаклав для отправки в зону проведения специальной военной операции. Первую партию уже отправили бойцам вместе с гуманитарным грузом от района. Как и рисунки и письма от школьников со словами поддержки в адрес наших бойцов. В библиотеке и студии изобразительного искусства Глава Мордовии поговорил с детьми, которые готовят послания для военнослужащих.

В финале фестиваля патриотической песни приняли участие более ста артистов из шести районов республики: Теньгушевского, Краснослободского, Зубово-Полянского, Ельниковского и Темниковского.

«Мы все очень ждали этого события - открытия нового Дома культуры, - со сцены обратился Глава Мордовии к жителям поселка и гостям фестиваля. - Было немало наказов о строительстве именно такого сооружения. Я бы хотел от всех нас выразить слова благодарности нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что есть национальный проект «Культура». Текущий год объявлен Президентом Годом культурного наследия народов России. Очень важно вдохнуть жизнь в этот сельский клуб. Важно, чтобы здесь был хороший творческий коллектив. Очень символично, что открытие Дома культуры совпало с проведением фестиваля «Мы вместе - Россия!» Спасибо за такое красивое начало. Я считаю, что этот фестиваль в том или ином виде мы должны проводить каждый год, придавая ему нашу национальную мордовскую окраску. Это нас объединяет, делает нас сильнее. Я всех поздравляю с праздником. Считаю, что мы сделали хорошее дело. Желаю вам здоровья и благополучия».

На фестиваль пригласили ветеранов, в том числе участников боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии, а также семьи мобилизованных.

«Сегодня я получил очередной видеоролик от наших бойцов. Больше всего они говорили про письма поддержки, про рисунки, которые получают от школьников. Здесь я увидел воочию, как все это делается, поэтому давайте будем продолжать эту хорошую традицию. Нашим ребятам сейчас нужна наша поддержка, в том числе духовная», - сказал Артём Здунов.

Глава Теньгушевского района Ольга Куткина от имени всех жителей поселка Барашево поблагодарила руководителя республики за поддержку территории. «В этом году благодаря вашей помощи мы сделали в районе столько, сколько раньше делали за 10 лет. Строили дороги, занимались благоустройством территорий. В поселке Барашево в дополнение к новому ДК оборудовали зону отдыха и детскую спортивно-игровую площадку. Будем продолжать эту работу, планы на будущее у нас большие», - сказала она.