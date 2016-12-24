Педагог из Мордовии вошла в число лучших преподавателей в области музыкального искусства

Министерство культуры РФ подведело итоги Всероссийского конкурса среди лучших преподавателей в области музыкального искусства.

В числе победителей – педагог Детской музыкальной школы № 4 им. Л.Воинова Ольга Абаимова. Ей присуждена премия в размере 500 тысяч рублей.

«Конечно, такой успех подарил мне только положительные эмоции! Приятно, что оценили мой труд и труд моих учащихся. Мы стараемся развиваться и становиться лучше. Регулярно принимаем участие в городских, республиканских, всероссийских, международных конкурсах. Например, весной этого года моя ученица Александра Крыганова стала дипломантом XXI молодежных Дельфийских игр России - соревнований молодых деятелей искусств высокого уровня мастерства. Также ей присвоено звание стипендиата благотворительного Фонда «Новые имена», который занимается поиском, отбором и поддержкой юных музыкантов, художников и поэтов. Для меня самое главное в работе – это дети, их профессиональный рост, их становление, как музыкантов и личностей. Победа во Всероссийском конкурсе, безусловно, вдохновила. А полученная премия – отличная возможность приобрести духовой инструмент лучшего качества», - поделилась эмоциями Ольга Абаимова.

Всероссийский конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств» проводится с 2009 года. В этом году премии в его рамках вручались впервые. Они учреждены Указом Президента РФ Владимира Путина. Лауреатами стали 150 человек. 100 учителей, работающих в детских музыкальных школах, школах искусств и хоровых школах, получили по 500 тыс. рублей. 50 педагогов музыкальных колледжей и вузов стали обладателями 1 млн рублей. Всего было выдвинуто 513 кандидатов из 79 регионов Российской Федерации.

Победителей определяла специальная комиссия, в которую вошли представители ведущих образовательных организаций, Общероссийского профсоюза работников культуры, творческих союзов и ассоциаций.

Оценивались результаты профессиональной деятельности по трем критериям. Это

создание авторских методов, подходов и технологий в образовательном процессе, которые были признаны профессиональным сообществом. Количество учеников, которые стали лауреатами и дипломантами общероссийских и международных конкурсов, а также получили гранты и т.д. Участие преподавателя в качестве исполнителя в концертных программах и других творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня.

Ольга Абаимова окончила Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова по специальности «Духовые инструменты (кларнет)», МГУ им. Н.П. Огарева – по специальности «Дирижирование». С 2000 года преподает духовые инструменты по классу кларнета и саксофона в Детской музыкальной школе № 4 им. Л.Воинова в Саранске.