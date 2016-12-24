В Мордовии у промышленных предприятий растут объемы производства

31 октября в Доме Республики состоялось расширенное заседание Совета директоров при Главе Мордовии. На нем обсудили ситуацию в республиканской промышленности и ключевые направления ее развития на перспективу.

По данным регионального Минпрома, за 9 месяцев объемы производства на промышленных предприятиях на 15 % превысили уровень прошлого года. Все основные отрасли показывают рост.

Проведена большая работа по импортозамещению и развитию региональной кооперации.

В первую очередь Глава Мордовии поручил взять на особый контроль исполнение гособоронзаказа, в котором участвуют многие предприятия региона, причем их перечень увеличивается.

«Следующим шагом должен стать выход на новые рынки, - подчеркнул Артём Здунов. - Растет спрос на продукцию, требуемую для оснащения мобилизованных, пунктов их пребывания. Наша задача - проработать все возможные варианты, переориентировать производство и предложить широкую номенклатуру для решения данных задач».

Такие примеры в республике есть. Руководитель предприятия «Спрутс» Александр Ширяев рассказал, как удалось быстро переориентироваться с выпуска спортивной одежды на спальные мешки и другую амуницию для бойцов. «С начала октября мы выполнили заказ для наших мобилизованных ребят, сейчас мы готовы работать в кооперации с другими предприятиями, которым требуется услуга пошива», - отметил он.

Глава Мордовии поблагодарил всех руководителей предприятий, кто не остался в стороне и принял участие в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов. «Большое вам человеческое спасибо за эту поддержку», - сказал Артём Здунов.

На заседании детально обсудили меры поддержки производителей. Министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин отметил: в современных условиях, когда заказы растут, необходимо своевременно прорабатывать вопрос дооснащения производства. В этом году удалось привлечь средства на возмещение части затрат промышленных предприятий на приобретение нового оборудования, эта мера поддержки будет работать и дальше. На это же ориентирован и Фонд развития промышленности Мордовии. Его докапитализация позволит уже в ноябре направить предприятиям еще 426 млн. рублей.

Также на заседании рассмотрели вопросы кадрового обеспечения и усиления мер безопасности на промышленных объектах.