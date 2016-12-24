Артём Здунов провел оперштаб по обеспечению общественной безопасности и стабильной работы инфраструктуры региона

Глава Мордовии Артём Здунов 28 октября провел очередное заседание оперштаба по обеспечению общественной безопасности и стабильной работы инфраструктуры региона.

Напомним, что в республике действует режим базовой готовности, но обстановка требует самого высокого уровня ответственности на всех участках работы. Глава республики поручил обратить особое внимание на профилактические мероприятия по защите от ЧС, готовность защитных сооружений гражданской обороны, усиление мер безопасности на критически важных и потенциально опасных объектах, в местах массового пребывания людей.

Также на заседании оперштаба обсудили возможные варианты развертывания в республике производства материальных средств, необходимых нашим военнослужащим. Артём Здунов напомнил, что 25 октября Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин вышел с инициативой к главе государства о наращивании выпуска специальных средств индивидуальной защиты. «Мы в республике сейчас этим активно занимаемся, начиная от выпуска спальных мешков, теплых вещей и до бронежилетов, - сказал Артём Здунов. - Я подчеркиваю: все должно быть налажено на промышленном уровне - это зона ответственности вице-премьера Игоря Фрейдина и Минпрома республики».

Кроме того, участники штаба обсудили подготовку к проведению учений, предусматривающих отработку мероприятий в рамках возможного введения различных уровней реагирования.