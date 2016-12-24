В Доме Республики обсудили совместные проекты со Сбербанком

Глава Мордовии Артём Здунов 28 октября обсудил вопросы взаимодействия республики с ПАО Сбербанк. Во встрече приняли участие управляющий директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Альберт Фахрутдинов, управляющий Мордовским отделением Сбербанка Игорь Чермошанский, члены регионального кабмина, представители администрации городского округа Саранск.

Глава Мордовии подчеркнул, что Сбербанк - надежный партнер региона в реализации различных проектов. Одно из важнейших направлений сотрудничества - поддержка строительной отрасли. В настоящее время банк финансирует строительство 18 многоквартирных домов общей площадью 194 тысячи кв. метров. С начала года банком выдано 2600 ипотечных кредитов на сумму более 5 млрд. рублей.

«Мы развиваем партнерские отношения с банком не только в финансовой сфере, но и в реализации других проектов, - отметил Глава республики. - И нацелены продолжать такое сотрудничество. В частности, у нас есть ряд инфраструктурных проектов, важных для города Саранска, где банк может выступить нашим партнером».

Альберт Фахрутдинов заверил, что Сбербанк готов работать с регионом по многим направлениям. «Мы можем предложить республике целый ряд своих инновационных продуктов, разработанных, в том числе, с использованием технологий искусственного интеллекта», - сказал он. На встрече обсудили проекты в области цифровизации, образования и здравоохранения. Также представители банка выступили с предложениями по взаимодействию в ряде других ключевых направлений в развитии региона.