Артём Здунов поздравил коллектив саранского завода «Искра» с 90-летием предприятия

Глава Мордовии Артём Здунов 28 октября приехал на завод «Искра», чтобы поздравить коллектив с 90-летием предприятия. Это единственное специализированное производство в республике, где работают инвалиды, в том числе по слуху и зрению. Предприятие занимается выпуском гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары.

Генеральный директор«Искры» Марина Пуряева познакомила руководителя региона с асссортиментом продукции, рассказала о сотрудничестве с республиканскими предприятиями.

Глава Мордовии принял участие в торжественном собрании, посвященном юбилею завода, на которое пригласили весь коллектив.

«У предприятия славная трудовая биография, - подчеркнул Артём Здунов. - Особые слова благодарности - ветеранам производства, тем, кто стоял у истоков создания завода, а зарождался он как артель по изготовлению лозы, чтобы обеспечить занятость инвалидов по зрению. В годы Великой Отечественной войны на заводе стали выпускать продукцию для нужд армии: щеточные изделия, ящики для мин, валеную обувь и многое другое, что требовалось фронту. Сейчас предприятие может расширить номенклатуру производимой продукции с ориентиром на потребности Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Соответствующее поручение я даю Минпрому республики».

Кроме того, Артём Здунов поручил Правительству помочь предприятию наладить поставки своей продукции для крупных маркетплейсов.

Коллектив «Искры» поздравил также Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин. Приветственный адрес предприятию направил президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин.

Полномочный представитель президента Всероссийской организации слепых по ПФО Владимир Федорин поблагодарил руководство республики за внимание к вопросам трудоустройства инвалидов, их социальной адаптации. «Не во всех регионах уделяется внимание поддержке таких предприятий», - сказал он.

Гендиректор завода Марина Пуряева назвала празднование 90-летия «Искры» историческим для предприятия, потому что впервые производство посетил руководитель республики.

Завершая встречу, Артём Здунов поручил Правительству взять вопросы поддержки «Искры» на особый контроль.