В Саранске обсудили развитие сферы интеллектуальной собственности

27 октября Саранск стал российской площадкой для обсуждения вопросов развития изобретательства. На базе Технопарка Мордовии состоялся съезд центров поддержки технологий и инноваций со всей страны, организованный Федеральной службой интеллектуальной собственности.

В мероприятии приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, руководитель Роспатента Юрий Зубов, директор представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности в РФ Павел Спицын, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Наталья Золотых, представители субъектов страны.

По поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко участников съезда по видеосвязи приветствовала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Руководитель Роспатента Юрий Зубов напомнил, что в этом году Саранск был выбран столицей изобретательства России. «Мордовия входит в число лидеров по вкладу в развитие сферы интеллектуальной собственности, - отметил он. - В республике сформированы все три уровня центров поддержки технологий и инноваций - это прекрасный результат. И главное - накоплен научно-технологический потенциал для развития этой сферы. Сейчас в Мордовии созданы и работают 10 центров поддержки технологий и инноваций, 6 из них – в учебных заведениях региона. До конца года также планируется открыть еще два центра второго уровня на базе промышленных предприятий. Это усилит компетенции в части патентования разработок и даст толчок к технологическому развитию региона».

Лилия Гумерова выразила благодарность Артёму Здунову за внимание к этой сфере, от которой во многом зависит укрепление технологического суверенитета государства. Напомним, что Глава Мордовии входит в состав Совета по вопросам развития интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации, в апреле этого года в Саранске состоялись его выездное заседание. «Артём Алексеевич - активный участник этого Совета, именно благодаря ему Мордовия является одним из регионов, где на системной основе ведется работа по развитию интеллектуальной собственности», - отметила Лилия Гумерова.

«Уверен, что с учетом активной позиции институтов развития сферы интеллектуальной собственности, трехстороннего соглашения, подписанного между Минэкономразвития России, Роспатентом и Правительством Республики Мордовия, эта работа будет активно продолжаться, - подчеркнул Артём Здунов. - Особенно это важно в условиях санкционного давления. Развитие сферы интеллектуальной собственности - одна из ключевых задач, чтобы работать в сфере импортозамещения, технологического суверенитета, чтобы повышать конкурентоспособность региональных производителей».

В Мордовии сформирована целая сеть центров поддержки технологий и инноваций - в МГУ им. Н.П. Огарева, Технопарке Мордовии, на базе предприятий «ВКМ-Сталь» и «Ростр», а также 6 ЦПТИ в образовательных организациях. С сентября проводится обучение школьников в этих центрах - дети учатся основам интеллектуальной собственности и навыкам работы с патентной информацией. Планируется открыть такие центры во всех учебных учреждениях республики, чтобы стимулировать изобретательскую активность и дальнейшее продвижение проектов вплоть до коммерциализации.

МГУ имени Н.П. Огарева стал второй в России аккредитованной Роспатентом организацией для проведения предварительной оценки патентоспособности изобретений или полезных моделей. В университете уже создан полноценный специализированный учебный центр по интеллектуальной собственности.

В этом году республика получила свидетельство об исключительном праве на географическое указание «Мордовский мореный дуб». В России после закрытия в 1952 году Саранской республиканской конторы по добыче мореного дуба никто не занимался комплексным производством этого уникального материала. Мордовская компания «Ростр», объединив усилия с партнерами, стала первой в России, кто подошел с серьезной научно-технической базой к добыче, сушке, переработке мореного дуба и изделий из него. Ежегодно предприятие перерабатывает по 10 кубометров мореного дуба.

Также в этом году был зарегистрирован региональный бренд «ТЕМНИКОВЪ».

И в целом 2022 год показал существенный рост изобретательской активности предприятий республики.