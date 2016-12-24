В Саранске обсудили развитие сферы интеллектуальной собственности

Дорога к храму
Глава Мордовии Артём Здунов побывал с рабочей поездкой в Ромодановском районе
27 октября Саранск стал российской площадкой для обсуждения вопросов развития изобретательства. На базе Технопарка Мордовии состоялся съезд центров поддержки технологий и инноваций со всей страны, организованный Федеральной службой интеллектуальной собственности.
В мероприятии приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, руководитель Роспатента Юрий Зубов, директор представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности в РФ Павел Спицын, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Наталья Золотых, представители субъектов страны.
По поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко участников съезда по видеосвязи приветствовала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Руководитель Роспатента Юрий Зубов напомнил, что в этом году Саранск был выбран столицей изобретательства России. «Мордовия входит в число лидеров по вкладу в развитие сферы интеллектуальной собственности, - отметил он. - В республике сформированы все три уровня центров поддержки технологий и инноваций - это прекрасный результат. И главное - накоплен научно-технологический потенциал для развития этой сферы. Сейчас в Мордовии созданы и работают 10 центров поддержки технологий и инноваций, 6 из них – в учебных заведениях региона. До конца года также планируется открыть еще два центра второго уровня на базе промышленных предприятий. Это усилит компетенции в части патентования разработок и даст толчок к технологическому развитию региона».
Лилия Гумерова выразила благодарность Артёму Здунову за внимание к этой сфере, от которой во многом зависит укрепление технологического суверенитета государства. Напомним, что Глава Мордовии входит в состав Совета по вопросам развития интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации, в апреле этого года в Саранске состоялись его выездное заседание. «Артём Алексеевич - активный участник этого Совета, именно благодаря ему Мордовия является одним из регионов, где на системной основе ведется работа по развитию интеллектуальной собственности», - отметила Лилия Гумерова.
«Уверен, что с учетом активной позиции институтов развития сферы интеллектуальной собственности, трехстороннего соглашения, подписанного между Минэкономразвития России, Роспатентом и Правительством Республики Мордовия, эта работа будет активно продолжаться, - подчеркнул Артём Здунов. - Особенно это важно в условиях санкционного давления. Развитие сферы интеллектуальной собственности - одна из ключевых задач, чтобы работать в сфере импортозамещения, технологического суверенитета, чтобы повышать конкурентоспособность региональных производителей».
В Мордовии сформирована целая сеть центров поддержки технологий и инноваций - в МГУ им. Н.П. Огарева, Технопарке Мордовии, на базе предприятий «ВКМ-Сталь» и «Ростр», а также 6 ЦПТИ в образовательных организациях. С сентября проводится обучение школьников в этих центрах - дети учатся основам интеллектуальной собственности и навыкам работы с патентной информацией. Планируется открыть такие центры во всех учебных учреждениях республики, чтобы стимулировать изобретательскую активность и дальнейшее продвижение проектов вплоть до коммерциализации.
МГУ имени Н.П. Огарева стал второй в России аккредитованной Роспатентом организацией для проведения предварительной оценки патентоспособности изобретений или полезных моделей. В университете уже создан полноценный специализированный учебный центр по интеллектуальной собственности.
В этом году республика получила свидетельство об исключительном праве на географическое указание «Мордовский мореный дуб». В России после закрытия в 1952 году Саранской республиканской конторы по добыче мореного дуба никто не занимался комплексным производством этого уникального материала. Мордовская компания «Ростр», объединив усилия с партнерами, стала первой в России, кто подошел с серьезной научно-технической базой к добыче, сушке, переработке мореного дуба и изделий из него. Ежегодно предприятие перерабатывает по 10 кубометров мореного дуба.
Также в этом году был зарегистрирован региональный бренд «ТЕМНИКОВЪ».
И в целом 2022 год показал существенный рост изобретательской активности предприятий республики.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов побывал с рабочей поездкой в Ромодановском районе
На ж/д вокзале Саранска состоялась презентация двухэтажного вагона, украшенного работами народного художника Мордовии Федота Сычкова
В Мордовии на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в этом году выделяется около 1,2 млрд рублей
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных
Глава Мордовии жестко ставит вопросы по недостроенным объектам в республике
Глава республики Артём Здунов возглавил делегацию Мордовии на Всероссийской агропромышленной выставке
Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
В Мордовии основная часть жалоб от мобилизованных и их родственников связана с состоянием здоровья