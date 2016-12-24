Артём Здунов наградил Заместителя Председателя Правительства Мордовии Александра Герасина Почетным знаком Главы Республики Мордовия «За личный вклад в развитие Республики Мордовия» - за большой вклад в обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами в области законности, правопорядка и общественной безопасности.

Александр Герасин назначен Заместителем Председателя Правительства Мордовии Указом Главы РМ 5 октября прошлого года. В его зоне ответственности - взаимодействие с правоохранительным блоком.

Александр Анатольевич родился в 1962 году в Донецкой области. Закончил Московское высшее пограничное училище КГБ СССР им. Моссовета и Северо-Западную академию государственной службы.

Служил на офицерских должностях в пограничных войсках, работал в органах государственной безопасности. Имеет государственные и ведомственные награды ФСО России, ФСБ России, МВД России и МЧС России.