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Артём Здунов наградил Заместителя Председателя Правительства Мордовии Александра Герасина Почетным знаком Главы Республики Мордовия «За личный вклад в развитие Республики Мордовия» - за большой вклад в обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами в области законности, правопорядка и общественной безопасности.
Александр Герасин назначен Заместителем Председателя Правительства Мордовии Указом Главы РМ 5 октября прошлого года. В его зоне ответственности - взаимодействие с правоохранительным блоком.
Александр Анатольевич родился в 1962 году в Донецкой области. Закончил Московское высшее пограничное училище КГБ СССР им. Моссовета и Северо-Западную академию государственной службы.
Служил на офицерских должностях в пограничных войсках, работал в органах государственной безопасности. Имеет государственные и ведомственные награды ФСО России, ФСБ России, МВД России и МЧС России.
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