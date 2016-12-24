Указом Главы республики в Мордовии создано Министерство земельных и имущественных отношений

«Одна из ключевых задач нового министерства – разработка и реализация единой стратегии управления государственным и муниципальным имуществом в Республике Мордовия до 2030 года. Глава республики оказал нам большое доверие, мы безусловно его оправдаем», – сказал Министр земельных и имущественных РМ Андрей Мищенко.