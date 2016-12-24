Четыре предприятия Мордовии присоединились к проекту «Открыто для всех»

24 октября в рамках рабочей программы Агентства стратегических инициатив в Мордовии четыре предприятия региона подписали Национальный инклюзивный договор (НИД). Это АО «Оптиковолоконные Системы», ООО «Метрум», группы компаний «Аграрный ресурс» и «Талина». Тем самым они подтвердили намерение создавать на предприятиях максимально инклюзивную среду для сотрудников с ограниченными возможностями здоровья. Документы были подписаны в присутствии Главы Мордовии Артёма Здунова и генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой.



НИД – это основной элемент всероссийского проекта АСИ «Открыто для всех». Он направлен на повышение доступности товаров и услуг для людей с инвалидностью. На сегодняшний день НИД подписали уже 67 компаний и организаций.



«Оптиковолоконные системы» - единственный производитель телекоммуникационного оптического волокна в России. Этичная корпоративная культура, социальная ориентированность и инклюзивность являются одними из приоритетных принципов работы предприятия, говорится в Национальном инклюзивном договоре компании.



В 2022 году АО «Оптиковолоконные системы» продолжает мониторинг потребностей сотрудников с инвалидностью для создания комфортных условий труда, а также поддержку сотрудников, воспитывающих детей с особенностями развития. Кроме того, компания разрабатывает дистанционный формат работы по специальностям непроизводственной направленности для потенциального трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.



«Инклюзивный подход в организации промышленного производства как доступной рабочей среды – это сложная инициатива, требующая значительных усилий для адаптации стандартных процессов и поиска нестандартных решений. И здесь мы находимся еще в самом начале пути. Для нас инклюзия – это не только про то, как сделать удобным въезд в здание и перемещение между этажами. Это про то, как снять устоявшиеся барьеры в представлениях о доступности работы, как не бояться двигаться вместе с каждым и любым», – сказал генеральный директор компании Андрей Николаев.



Компания «Метрум» является крупным арендодателем в Мордовии, участвует в создании комфортной и доступной среды для родительских сообществ с детьми с ментальными нарушениями. «Метрум» планирует к уже действующим спортивным и семейным пространствам открыть уличную адаптивную площадку и тренировочную квартиру для детей с ограниченными возможностями.



«Современное предприятие обязано улучшать социальную инфраструктуру, повышать качество жизни граждан, менять мир к лучшему, потому что в этом мире будут жить наши дети», – сказал директор компании Игорь Еремкин.



Группа компаний «Аграрный ресурс» будет участвовать в реализации социальных программ, направленных на интеграцию людей с инвалидностью в открытый рынок труда в сфере сельского хозяйства, предоставит возможность для трудоустройства людей с инвалидностью, а также окажет поддержку медицинским, благотворительным организациям, домам-интернатам на территории республики.



«Наши предприятия уже имеют положительный опыт трудоустройства лиц с ограниченными возможностями. В наших планах и в последующем придерживаться цели построения социально ответственного бизнеса, реализуя, в том числе, мероприятия по достижению указанных нами в настоящем инклюзивном договоре намерений», – отметил директор по развитию ООО «МордовАгроРесурс» Руслан Мухаев.



Еще один инклюзивный договор подписан с группой компаний «Талина». Это агропромышленный холдинг полного цикла производства, работающий по принципу «от поля до прилавка». Он объединяет предприятия по растениеводству, изготовлению комбикормов, индустриальному разведению и откорму свиней, производству и реализации мясоколбасной продукции. В рамках соглашения компания обязуется оказывать финансовую поддержку общественным инициативам по развитию инклюзивности в Республике Мордовия и выстраивать свою работу на принципах общества равных возможностей.



«Главная ценность нашей компании – люди. Поэтому особое внимание на наших предприятиях уделяется социальной политике. Наш главный принцип – создавать комфортную среду, в которой каждый может реализовать свой потенциал. Этим соглашением предприятия «Талина» подтверждают свои намерения развивать положения и принципы равных возможностей», – сказала финансовый директор АО «ГК «Талина» Марина Маркина.



Проект «Открыто для всех» реализуется в рамках Национальной социальной инициативы, направленной на повышение удовлетворенности людей качеством услуг в социальной сфере.