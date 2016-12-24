Артём Здунов и Светлана Чупшева осмотрели завод оптоволокна

Делегация Агентства стратегических инициатив 24 октября в сопровождении Главы Мордовии Артём Здунова побывала на саранском заводе «Оптиковолоконные системы». Это единственное в России предприятие с серийным производством оптического волокна. Производственные мощности в 4 млн. километров оптоволокна позволяют обеспечить более 50 % потребности российских кабельных заводов в оптическом волокне в целом и 100% - для целей государственных закупок.



Генеральный директор АО «Оптиковолоконные Системы» Андрей Николаев рассказал о состоянии и перспективах развития сетей связи в России и инициативах, направленных на рост спроса на оптическое волокно в стране.



Одной их таких инициатив является национальный проект «Оптическое волокно в каждый дом». Работа над паспортом проекта велась совместно с экспертами Агентства стратегических инициатив после визита на завод «Оптиковолоконные системы» директора направления «Молодые профессионалы» в Агентстве, спецпредставителя Президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрия Пескова. Предложения по реализации данного проекта были направлены Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.



Проект подразумевает системное улучшение качества связи в России посредством содействия росту доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет до 97% в соответствии с национальными целями развития России до 2030 года, и обеспечение мобильной связью 4G/5G до 90% покрытия транспортной инфраструктуры.

В настоящее время дальнейшая работа по данному направлению ведется в рамках АНО «Умный многоквартирный дом», соучредителем которого выступило АО «Оптиковолоконные Системы». В ближайших планах деятельности АНО «Умный МКД» — доработка и утверждение Концепции цифровизации многоквартирных домов.



В начале этого года оптическое волокно и преформы для его производства попали под санкции. Компании-партнеры приостановили поставку сырья. Для того чтобы обеспечить технологический суверенитет страны, необходимо создание собственного производства преформ - заготовок для вытяжки волокон. Соответствующее поручение дано Президентом страны Владимиром Путиным.



В ближайшее время предприятие начинает разработку проектно-сметной документации на вторую очередь завода - на создание полного цикла производства преформ для вытяжки оптического волокна.