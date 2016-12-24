В Доме Республики рассмотрели проект распоряжения Правительства о приватизации Саранского ветсанутильзавода

Финансовый ресурс
Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
24 октября в Доме Республики прошло заседание Правительства РМ, в работе которого принял участие прокурор Мордовии Сергей Лапин. Премьер-министр Владимир Сидоров представил прокурора членам регионального кабинета министров.
Сергей Лапин отметил, что республиканская прокуратура продолжит конструктивное взаимодействие с Правительством Мордовии в вопросах подготовки нормативных правовых актов в части их соответствия федеральному законодательству.
Руководитель Министерства финансов РМ Сергей Тюркин представил проект постановления Правительства об основных направлениях государственной долговой политики республики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
За 9 месяцев 2022 года госдолг Мордовии снизился на 16 миллиардов рублей, уменьшился объем расходов на его обслуживание, с региона сняты связанные с бюджетной мерой принуждения ограничения.
В последующие годы реализация долговой политики будет направлена на обеспечение исполнения долговых обязательств, снижение объема государственного долга и расходов на его обслуживание.
Также на заседании рассматривался проект распоряжения Правительства о приватизации Саранского ветсанутильзавода. Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Александр Кечайкин, потенциальный инвестор планирует в течение года реконструировать этот объект, устранить имеющиеся нарушения и установить современное оборудование. После реконструкции ветсанутильзавод, работа которого в настоящее время приостановлена, сможет перерабатывать 30 тонн отходов в сутки.
Владимир Сидоров поручил поэтапно реализовывать разработанную дорожную карту по восстановлению работы ветсанутильзавода, большое внимание уделив вопросам соблюдения санитарных норм и правил.
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Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
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