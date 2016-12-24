В Саранске на мосту по улице Титова открыли движение транспорта

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По информации саранской Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства, мост по улице Титова с 13 часов 24 октября открыт для двухполосного движения по одной полосе в каждую сторону.

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