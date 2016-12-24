Поздравление Главы Мордовии с Днем подразделений специального назначения

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Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
Уважаемые военнослужащие и ветераны спецназа! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Военнослужащие-спецназовцы – пример воинской доблести и отваги. Вы – элита Вооруженных Сил России. Вам присущи мужество и героизм, безупречная боевая подготовка и высокие морально-нравственные принципы. Блестяще выполняя воинский долг, достойно решая самые сложные задачи, спецназ обеспечивает безопасность России.
Сегодня вы выступаете надежным заслоном нашего Отечества от неонацизма. Защищаете детей, женщин, стариков. Низкий поклон вам, ребята, за самоотверженность, силу духа и несгибаемую волю! Особые слова благодарности и признательности выражаю ветеранам подразделений специального назначения. Вы заложили славные воинские традиции своих подразделений, передаете свой бесценный опыт молодым и активно участвуете в патриотическом воспитании. От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов в службе на благо Родины.
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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