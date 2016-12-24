Глава Мордовии принял участие в мероприятиях по случаю освящения Благовещенского собора Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря

Глава Мордовии Артём Здунов 23 октября приехал в Дивеево, чтобы присутствовать на освящении Благовещенского собора Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.



Чин великого освящения и Божественную литургию в новоосвященном храме совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



Собор в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре начали строить в 2012 году. Сохранилось предание, что преподобный Серафим Саровский предсказывал сестрам обители появление этого храма.



Освящение Благовещенского собора приурочено к 350-летию Нижегородской митрополии. В храме присутствовали: заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представители обеих палат Федерального Собрания РФ.



По окончании литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление и прочел молитву преподобному Серафиму Саровскому у раки с его честными мощами.



Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом. Затем состоялось вручение церковных наград. Во внимание к помощи в строительстве Благовещенского собора Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров награжден орденом преподобного Серафима Саровского II степени.