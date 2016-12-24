Новые технологии

В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав

Ультрасовременную для отечественного вагоностроения продукцию начали выпускать в Мордовии. 21 октября на саранской площадке завода «Рузхиммаш» компания «РМ Рейл» презентовала две модели подвижного состава из алюминия - для перевозки концентрированной азотной кислоты и сжиженного природного газа.

В презентации приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, а также представители компаний - партнеров со всей России, что неудивительно: новая продукция - это совершенно новая страница для вагоностроения страны. Подвижной состав из алюминиевых сплавов был сделан в короткие сроки. Освоение уникальных компетенций позволило «Рузхиммашу» стать первым сертифицированным производителем в России.

«РМ Рейл» - надежный партнер республики по многим вопросам – производственным, экономическим и социальным, - отметил Артём Здунов. - Полгода назад вагон-хоппер из алюминиевого сплава уже была нам презентована, и вот снова - две новые модели. Это говорит о том, что в самое неординарное время предприятие занимается инновациями, разработками, чувствует рынок. На заводе есть фабрика умений, идет постоянная подготовка кадров. Я считаю, это большой успех – каждые полгода выпускать новые модели».

Генеральный директор «РМ Рейл» Максим Тевс подчеркнул: «Наша компания продолжает расширять применение инновационных алюминиевых сплавов в вагоностроении, предлагая своим клиентам уникальный подвижной состав, гарантирующий максимальную эффективность и надежность в эксплуатации. За текущий год мы разработали и изготовили три новых модели продукции из алюминиевых сплавов. Эти решения позволяют снизить затраты на перевозку грузов и полностью отвечают запросам на обновление парка грузового подвижного состава в России. Мы уверены, что наши разработки будут по достоинству оценены рынком».

На презентации было подчеркнуто: за успешным запуском проекта стоит большая работа всего коллектива предприятия, на каждом этапе производства свою роль сыграли хорошо подготовленные по своим направлениям специалисты.

«Я работал над выпуском всех линеек вагонов, - рассказал электросварщик Максим Фарченков. - В прошлом году меня включили в команду, которая строила хоппер- минераловоз из алюминиевого сплава. Сказали, что выбрали лучших специалистов, так как ответственность очень большая. Волновался, конечно, но в то же время было очень приятно. Наша команда очень большая, все настоящие профессионалы. В короткие сроки мы освоили совершенно новый для нас вид сварки – сварка трением с перемешиванием. Этот сварной шов дает самое прочное соединение, получаются самые надежные вагоны. Не ошибусь, если скажу, что вся наша команда гордится, что причастна к такому важному делу».

Железные дороги называют драйвером экономики, артериями бизнеса. Теперь на железнодорожных магистралях страны появится новая линейка современных грузовых вагонов, произведенных в Мордовии.