Президент России наградил жителей Мордовии

Новости

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 октября 2022 года за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу 

Медалью Луки Крымского награждены:

- врач Республиканской инфекционной клинической больницы Демидова Людмила Евгеньевна

- фельдшер Станции скорой медицинской помощи Ежикова Валентина Петровна

- заведующий Поликлиникой № 2 Ермакова Ирина Станиславовна

- медицинская сестра Республиканской клинической больницы № 5 Камаева Татьяна Владимировна

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена повар Потьминского психоневрологического интерната с детским отделением Клюшникова Раиса Ильинична.

За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» присвоено заведующей отделением АНО СОГ «Доброе дело» Рябининой Наталье Петровне.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Призывная комиссия

В Мордовии основная часть жалоб от мобилизованных и их родственников связана с состоянием здоровья

«Золотая осень - 2022»

Глава республики Артём Здунов возглавил делегацию Мордовии на Всероссийской агропромышленной выставке

Финансовый ресурс

Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике

Дорога к храму

Глава Мордовии Артём Здунов побывал с рабочей поездкой в Ромодановском районе

Живописный вагон

На ж/д вокзале Саранска состоялась презентация двухэтажного вагона, украшенного работами народного художника Мордовии Федота Сычкова

1
Заказать рекламу
1
1
1