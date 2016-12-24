Президент России наградил жителей Мордовии

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Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 октября 2022 года за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу
Медалью Луки Крымского награждены:
- врач Республиканской инфекционной клинической больницы Демидова Людмила Евгеньевна
- фельдшер Станции скорой медицинской помощи Ежикова Валентина Петровна
- заведующий Поликлиникой № 2 Ермакова Ирина Станиславовна
- медицинская сестра Республиканской клинической больницы № 5 Камаева Татьяна Владимировна
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена повар Потьминского психоневрологического интерната с детским отделением Клюшникова Раиса Ильинична.
За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» присвоено заведующей отделением АНО СОГ «Доброе дело» Рябининой Наталье Петровне.
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