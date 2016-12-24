Президент России наградил жителей Мордовии

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 октября 2022 года за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу

Медалью Луки Крымского награждены:

- врач Республиканской инфекционной клинической больницы Демидова Людмила Евгеньевна

- фельдшер Станции скорой медицинской помощи Ежикова Валентина Петровна

- заведующий Поликлиникой № 2 Ермакова Ирина Станиславовна

- медицинская сестра Республиканской клинической больницы № 5 Камаева Татьяна Владимировна

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена повар Потьминского психоневрологического интерната с детским отделением Клюшникова Раиса Ильинична.

За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» присвоено заведующей отделением АНО СОГ «Доброе дело» Рябининой Наталье Петровне.