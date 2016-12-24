Республиканский фестиваль-конкурс народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» стартует с 22 октября

Культура

В рамках фестиваля состоятся отчетные концерты творческих коллективов муниципальных районов Мордовии и городского округа Саранск, а также пройдут презентации этнокультурных брендов. Прозвучат произведения в исполнении вокальных, фольклорных ансамблей, детских ансамблей и ансамблей народной песни, солистов, авторов исполнителей, инструменталистов.

Отчетные концерты будут проводиться в муниципальных районах республики. Завершится фестиваль гала-концертом 11 декабря.

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