Республиканский фестиваль-конкурс народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» стартует с 22 октября

Живописный вагон
На ж/д вокзале Саранска состоялась презентация двухэтажного вагона, украшенного работами народного художника Мордовии Федота Сычкова
В рамках фестиваля состоятся отчетные концерты творческих коллективов муниципальных районов Мордовии и городского округа Саранск, а также пройдут презентации этнокультурных брендов. Прозвучат произведения в исполнении вокальных, фольклорных ансамблей, детских ансамблей и ансамблей народной песни, солистов, авторов исполнителей, инструменталистов.
Отчетные концерты будут проводиться в муниципальных районах республики. Завершится фестиваль гала-концертом 11 декабря.
Поделиться в соц. сетях:
На ж/д вокзале Саранска состоялась презентация двухэтажного вагона, украшенного работами народного художника Мордовии Федота Сычкова
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
В Мордовии на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в этом году выделяется около 1,2 млрд рублей
Глава Мордовии жестко ставит вопросы по недостроенным объектам в республике
В Мордовии основная часть жалоб от мобилизованных и их родственников связана с состоянием здоровья
Глава Мордовии Артём Здунов побывал с рабочей поездкой в Ромодановском районе
Глава республики Артём Здунов возглавил делегацию Мордовии на Всероссийской агропромышленной выставке