В Доме Республики обсудили меры по развитию хлебопекарной промышленности в регионе

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Глава Мордовии Артём Здунов провел совещание с членами Правительства, на котором обсудили меры по развитию хлебопекарной промышленности в республике.
Руководитель региона подчеркнул значимость этого вопроса: «Важно знать, что у нас происходит с рынком, какие меры по развитию и поддержке отрасли у нас есть, какие перспективы у наших производителей».
Министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Александр Кечайкин доложил о состоянии хлебопекарной промышленности в регионе. Всего в республике 65 производителей хлеба и хлебобулочных изделий, крупнейший из них - АО «Хлебозавод». За 7 месяцев этого года предприятие выпустило более 2400 тонн продукции. В настоящее время хлебозавод выпускает до 15 тонн хлеба в сутки, при этом производственные мощности позволяют выпекать до 65 тонн.
Как отметил министр, сейчас прорабатывается вопрос увеличения объема поставок хлебобулочной продукции в сетевые магазины в республике.
В этом году в бюджете республики предусмотрено 12,8 млн. рублей на компенсацию хлебопекам части затрат на производство и реализацию продукции.
Как доложил врио министра экономики,торговли и предпринимательства РМ Иван Горин, для производителей хлеба предусмотрены и другие меры поддержки, в том числе налоговые преференции и льготные микрозаймы. «Так, мы разработали специальный микрозайм для поддержки хлебопекарей на закупку сырья для производства хлебобулочных изделий - ставка 7%, сумма займа - до 5 млн. рублей», - отметил министр.
Еще один специальный продукт для производителей хлеба - займ «Проектный» под 3% на 10 лет, тоже выгоден для развития бизнеса.
На совещании детально рассмотрели направления дальнейшей работы по поддержке хлебопекарной отрасли.
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