Артём Здунов осмотрел производственные площадки агрофирмы «Октябрьская»

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Глава Мордовии Артём Здунов 24 августа посетил несколько производственных площадок агрофирмы «Октябрьская». Мощности предприятия расположены на территории Лямбирского и Старошайговского районов.
Агрофирма - многоотраслевое хозяйство: помимо птицеводства и животноводства здесь занимаются переработкой сельхозпродукции и растениеводством.
Глава Мордовии осмотрел, как идет сев озимых на полях Лямбирского района. В этом году, как рассказал генеральный директор агрофирмы Александр Андин, производство зерна составит более 120 тысяч тонн, урожайность зерновых - более 52 центнеров с гектара. Годовую потребность в зерне предприятие на 70 % обеспечивает собственными силами.
Ведущей отраслью экономики хозяйства является птицеводство. В этом году агрофирма произведет 90 тысяч тонн мяса птицы.
Глава республики осмотрел новую площадку по выращиванию бройлеров в селе Советское Лямбирского района. Ее производственная мощность - 14 тысяч тонн мяса птицы в год. В строительство объекта агрофирма инвестировала 850 млн. рублей собственных средств. Здесь создано 28 высокопроизводительных рабочих мест со средней зарплатой 70 тысяч рублей.
Глава Мордовии также посетил и основную площадку агрофирмы в селе Большая Елховка. Руководителю региона показали, как идет строительство локальных очистных сооружений. Они предназначены для очистки сточных вод предприятия и прилегающего села Большая Елховка. Проект оценивается в 128 млн. рублей. Запустить очистные сооружения планируют до конца этого года.
По итогам посещения производственных площадок Артём Здунов обсудил с руководством агрофирмы ключевые направления развития предприятия, планы по инвестициям на ближайшую перспективу. На сегодняшний день в агрофирме трудятся 2250 человек, среднемесячная заработная плата в этом году составит 52 тысячи рублей.
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