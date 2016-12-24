В Мордовии в ближайшие три года появятся четыре умные спортплощадки

В России стартовал прием заявок от регионов на получение субсидии по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Прошедшие конкурсный отбор субъекты в следующем году получат от государства средства на строительство новых спортивных объектов. На эти цели из федерального бюджета планируется направить больше 3 млрд рублей.

Правительство России планирует создать в регионах больше 80 модульных спортзалов и почти 200 умных спортивных площадок. Проект «Бизнес-спринт» – это командная работа государства и бизнеса, чтобы сделать занятия спортом более доступными для граждан.

«Президент говорил о важности участия бизнеса в решении социальных задач, в частности поддержке спорта в стране, – заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. – Федеральный проект «Бизнес-спринт» как раз предполагает участие предпринимателей в формировании качественной и доступной среды для занятий спортом взрослых и детей. Правительство России со своей стороны выделяет субсидии регионам на софинансирование проектов. Напомню, ключевая цель до 2030 года – обеспечить долю 70% граждан, регулярно занимающихся спортом».

Чтобы получить субсидию по данному проекту регионам нужно представить на конкурс маркетинговые исследования о целесообразности строительства новых спортивных объектов. Прием заявок продлится до 2 сентября этого года.

В Мордовии по федеральному проекту «Бизнес-спринт» уже в этом году будут построены две умные спортплощадки общей стоимостью 52 млн рублей. Они расположатся в поселке Тургенево Ардатовского района, а также в поселке Комсомольский Чамзинского района. Еще одна площадка стоимостью 20 млн появится на территории республики в следующем году. В 2024 году Мордовия получит 60 млн на строительство четвертой площадки с более сложной и дорогостоящей конструкцией.

«В ближайшие три года благодаря командной работе бизнеса и государства в Мордовии появятся четыре умные спортплощадки, – делится мнением чемпион мира по мотогонкам на льду и член общественной палаты РМ Максим Захаров. – Очень надеюсь, что это только начало, и после 2024 года у нас будут появляться и другие современные спортплощадки. Очень важно, чтобы занятия спортом были доступны для всех граждан. И тогда, я уверен, больше людей станет проявлять интерес к физической культуре».