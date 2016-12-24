В Краснослободске создается «Город садов»

В рамках реализации национальной программы «Жилье и городская среда» в Краснослободске продолжается реализация проекта, победившего во Всероссийском конкурсе лучших практик создания комфортной городской среды «Город садов».

В настоящее время в первом микрорайоне райцентра завершаются основные работы, остается лишь обеспечить отведение воды, установив лотки с водоприемными решётками.

На центральной площади заканчиваются работы по устройству тротуарной плитки. Здесь также появится детская площадка с игровым комплексом и встроенными батутами, площадка с парковыми качелями, уличный книжный шкаф и скамейки для отдыха.

На территории третьего микрорайона установлены подпорные стенки, демонтирован старый асфальт и уложено основание под новое покрытие.

Продолжается строительство фермерского рынка, нового кафе и магазина.

Также в райцентре будут установлены фонари, а завершится благоустройство масштабным озеленением.

Кроме того, руководство Краснослободского района обсудило с бизнес-сообществом вопросы приведения в надлежащий вид фасадов зданий и вывесок торговых точек.