В Краснослободске создается «Город садов»

«Время героев»
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
В рамках реализации национальной программы «Жилье и городская среда» в Краснослободске продолжается реализация проекта, победившего во Всероссийском конкурсе лучших практик создания комфортной городской среды «Город садов».
В настоящее время в первом микрорайоне райцентра завершаются основные работы, остается лишь обеспечить отведение воды, установив лотки с водоприемными решётками.
На центральной площади заканчиваются работы по устройству тротуарной плитки. Здесь также появится детская площадка с игровым комплексом и встроенными батутами, площадка с парковыми качелями, уличный книжный шкаф и скамейки для отдыха.
На территории третьего микрорайона установлены подпорные стенки, демонтирован старый асфальт и уложено основание под новое покрытие.
Продолжается строительство фермерского рынка, нового кафе и магазина.
Также в райцентре будут установлены фонари, а завершится благоустройство масштабным озеленением.
Кроме того, руководство Краснослободского района обсудило с бизнес-сообществом вопросы приведения в надлежащий вид фасадов зданий и вывесок торговых точек.
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В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
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