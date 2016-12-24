Глава Мордовии встретился с руководителем компании «Байтэкс» Дмитрием Карасевым

Глава Мордовии Артём Здунов 22 августа провел встречу с генеральным директором компании «Байтэкс» Дмитрием Карасевым. Обсуждались планы по развитию в регионе IT-отрасли.



«Байтэкс» - одна из крупнейших в республике IT-компаний, в ней работают около 300 человек. Предприятие показывает хорошие результаты. По итогам первого полугодия штатная численность работников увеличилась на 27% к аналогичному периоду 2021 года. Средняя заработная плата за 6 месяцев составила 48 тысяч рублей, она выросла на 37%.



Дмитрий Карасев рассказал о подготовке компании к проведению в Саранске 8-12 сентября Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Напомним, что «Байтэкс» стал разработчиком профессиональной компетенции «Специалист по тестированию программного обеспечения».



Также речь шла о проведении в Мордовии республиканских и межрегиональных соревнований по киберспорту.



В завершение встречи Дмитрий Карасев пригласил Главу республики на открытие интерактивного музея компьютерных игр.