В Старошайговском районе фиксируют рекордные показатели валового сбора зерна

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22 августа Артём Здунов встретился с руководителем Старошайговского района Геннадием Мухиным. Обсуждались вопросы завершения уборочной кампании и благоустройства муниципальных территорий.
Геннадий Мухин доложил, что уборка зерновых культур завершена более чем на 80 % посевных площадей. Валовой сбор зерна составил более 100 тысяч тонн – это рекордный показатель для района. Уже сейчас сельхозпредприятия приступили к осеннему севу.
Также рассмотрели планы в строительной отрасли и дорожном хозяйстве. В районе есть ряд населенных пунктов, в частности село Кулдым, где существует острая необходимость в строительстве и ремонте автодорог.
Глава Мордовии поддержал планы дорожного строительства, в том числе поручил проработать возможность включения проблемных объектов в федеральные программы.
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