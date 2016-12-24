В Старошайговском районе фиксируют рекордные показатели валового сбора зерна

22 августа Артём Здунов встретился с руководителем Старошайговского района Геннадием Мухиным. Обсуждались вопросы завершения уборочной кампании и благоустройства муниципальных территорий.



Геннадий Мухин доложил, что уборка зерновых культур завершена более чем на 80 % посевных площадей. Валовой сбор зерна составил более 100 тысяч тонн – это рекордный показатель для района. Уже сейчас сельхозпредприятия приступили к осеннему севу.



Также рассмотрели планы в строительной отрасли и дорожном хозяйстве. В районе есть ряд населенных пунктов, в частности село Кулдым, где существует острая необходимость в строительстве и ремонте автодорог.



Глава Мордовии поддержал планы дорожного строительства, в том числе поручил проработать возможность включения проблемных объектов в федеральные программы.