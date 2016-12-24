Артём Здунов провел встречу с главой Атюрьевского района Сергеем Ермолаевым

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Глава Мордовии поставил задачи перед Молодежным правительством республики
Глава Мордовии Артём Здунов 22 августа провел рабочую встречу с главой Атюрьевского района Сергеем Ермолаевым. Обсуждались вопросы социально-экономического развития территории. В частности, Артём Здунов поддержал заявку района на капитальный ремонт двух школ в с. Атюрьево – объекты будут включены в программу на 2024-2025 годы.
Также речь шла о ремонте дорог. В этом году в районе будет отремонтировано около 10 километров дорожной сети, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Планы на следующий год предусматривают увеличение объемов ремонта – дорожная проблематика для района актуальна, обращений по этой теме поступает много. Артём Здунов поставил перед главой района задачу уделить этому вопросу особое внимание.
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Глава Мордовии поставил задачи перед Молодежным правительством республики
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