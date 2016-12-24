В Доме Республики обсудили взаимодействие с Фондом президентских грантов России

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Глава Мордовии Артём Здунов 19 августа провел рабочую встречу с заместителем генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентием Дементьевым. Обсуждалось участие некоммерческих организаций республики в грантовых мероприятиях Фонда.
Напомним, что эта некоммерческая организация с 2017 года является единым оператором грантов Президента РФ, предоставляемых на развитие гражданского общества и одним из институтов развития некоммерческого сектора экономики России. Фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты некоммерческим организациям страны на реализацию социальных проектов.
«Сейчас Мордовия наращивает объемы по привлечению средств, Фонд предоставляет для этого все возможности. Нашим принципиальным решением стало увеличение софинансирования в текущем году, планируем сделать это и на следующий год. У наших НКО есть хорошие идеи, но для получения средств на их реализацию нужны хорошие проекты с количественными результатами и отчетами», - подчеркнул Артём Здунов.
Иннокентий Дементьев поблагодарил руководство региона за приглашение и возможность провести семинар «Возможности участия и победы в конкурсах Фонда президентских грантов» для региональных некоммерческих организаций. Мероприятие позволит поделиться знаниями о проработке проектов, составлении заявки на участие, сопровождении и получении конечного результата. Он также рассказал о конкурсах, которые планируется провести в ближайшее время.
«В России выстроена целая экосистема конкурсов и их победителей, существует ТОП-100 лучших проектов, среди которых три НКО из Мордовии – проекты МХАТик, «Подвиги», Центр поддержки и защиты детства. Республике совершенно точно можно улучшить количество и качество заявок, потенциал для этого у вас есть», - отметил Иннокентий Дементьев.
Отметим, что с 2017 года некоммерческими организациями Мордовии через Фонд получено 178 грантов почти на 180 млн рублей. Ежегодно подается более 200 заявок, около 30 из которых становятся победителями конкурсов.
В Мордовии с участием заместителя генерального директора Фонда пройдут семинар-встреча с представителями некоммерческих организаций – победителями конкурсов Фонда президентских грантов, а также обучающий семинар для НКО республики.
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