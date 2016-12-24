Глава Мордовии признал неудовлетворительной работу правительства РМ по устранению проблемы неприятного запаха в городской атмосфере

Об этом Артём Здунов сообщил в своем телеграм-канале и аккаунтах в социальных сетях.

«Работу правительства региона по установлению источников неприятного запаха в городе и взаимодействию с предприятиями по устранению проблемы считаю неудовлетворительной.

С середины июля ЦУР РМ зафиксировал в соцсетях около 200 жалоб на неприятные запахи и больше 1200 комментариев под постами - каждый, по сути, можно рассматривать как отдельное обращение. Больше всего жалоб поступает от жителей саранских микрорайонов «Химмаш» и «Юбилейный».



Председателю правительства региона совместно с мэром Саранска поручено:

1. Четко определить степень влияния Мордовбитума, сельхозпредприятий, Ветсанутильзавода на ситуацию.

2. Запросить у Роспотребнадзора подробное исследование проб воздуха в утренние и ночные часы в указанных микрорайонах.

3. Предоставить совместный с Роспотребнадзором план решения проблемы.

4. Ежедневно докладывать о проделанной работе и информировать общественность.