В Доме Республики обсудили развитие сферы интеллектуальной собственности

15 августа Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с руководителем Роспатента Юрием Зубовым. Обсуждались мероприятия по развитию сферы интеллектуальной собственности в республике.

Руководитель региона отметил, что сотрудничество с Роспатентом носит регулярный характер, есть договоренности о целевых показателях в рамках трехстороннего соглашения о взаимодействии в этой сфере. Глава Мордовии поблагодарил Роспатент за проведение семинара «Эффективная инвентаризация изобретений» для предприятий республики, подчеркнув его информационную значимость.

«У нас в республике по направлению интеллектуальной собственности поставлен четкий курс – уже почти 70 % от запланированного количества патентов получено, среди них есть и евразийские заявки. Самое главное – до конца года мы должны провести съезд центров поддержки технологий и инноваций РФ», - сказал Артём Здунов.

Глава Мордовии также обозначил, что в республике ведутся активные работы по утверждению регионального стандарта развития в сфере интеллектуальной собственности, создание четырех центров в образовательных учреждениях, а также расширение сети центров поддержки технологий и инноваций второго уровня на базе АО «Саранский телевизионный завод» и МПК «Атяшевский».

На законодательном уровне предусмотрено внесение изменений в закон республики «О снижении ставок по налогу на прибыль организации», которые предусматривают нулевую региональную ставку по налогу на прибыль, полученную от передачи использования прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Юрий Зубов поблагодарил Главу Мордовии за содействие в развитии сферы интеллектуальной собственности в регионе: «Спасибо за возможность провести в Саранске, который в этом году стал столицей изобретательства, наш стартовый семинар. Помимо общих для всех предприятий вопросов мы стараемся работать с конкретными производителями. Так, сотрудники уже ряда предприятий Мордовии проходят у нас обучение. Взаимодействуем на экспертном уровне, что ускорит вывод на рынок защищенной продукции. Будем работать по точечной поддержке компаний и поиску технологий для импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета страны».