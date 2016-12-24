С 1 сентября в Мордовии откроется новый театрально-концертный сезон

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Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
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Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
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