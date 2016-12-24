В столице Мордовии стартует полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников из ПФО

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Сегодня в столице Мордовии стартует полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 9-11 классов со всего Приволжского федерального округа

В рамках полуфинала свыше тысяч конкурсантов будут решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов. Ребятам предстоит в прямом смысле менять мир вокруг – предлагать свои идеи о том, как усовершенствовать окружающее их пространство. Традиционно, полуфиналистов ожидает насыщенная образовательная программа и встречи с состоявшимися профессионалами в сфере науки и технологий, искусства и медиа.

Победителями «Большой перемены» среди учеников 10 классов станут 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 учеников 8-9 классов – по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.

30 лучших школ, подготовивших наибольшее количество финалистов «Большой перемены», получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, школы будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу. Педагоги-наставники победителей конкурса получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».

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