Глава Мордовии встретился с руководителем филиала ПАО «Ростелеком» в республике Владимиром Суховеевым

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Глава Мордовии Артём Здунов 8 августа провел рабочую встречу с директором филиала ПАО «Ростелеком» в РМ Владимиром Суховеевым.  Обсудили вопросы взаимодействия в сфере высоких технологий. Во встрече приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Игорь Фрейдин, представители профильных министерств и администрации городского округа Саранск.

Владимир Суховеев рассказал, как идет работа по созданию цифровой инфраструктуры в регионе. Важное направление - подключение к волоконно-оптическим линиям связи социально значимых объектов. С 2019 года, с начала реализации этого проекта, проведено 785  километров оптики, подключено 720 объектов, в том числе школ, больниц, учреждений культуры.

Также речь шла о реализации цифровых проектов в различных отраслях, включая ЖКХ, здравоохранение, сельское хозяйство, сферу финансов. Важное значение, как было подчеркнуто,  имеет функционирование комплексов фото- и видеофиксации, интеллектуального видеонаблюдения, а также модернизация систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Глава республики отметил значимость дальнейшей совместной работы по цифровизации экономики региона. Были определены направления взаимодействия по развитию действующих цифровых проектов и по внедрению новых.

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