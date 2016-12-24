Глава Мордовии встретился с руководителем филиала ПАО «Ростелеком» в республике Владимиром Суховеевым

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Глава Мордовии Артём Здунов 8 августа провел рабочую встречу с директором филиала ПАО «Ростелеком» в РМ Владимиром Суховеевым. Обсудили вопросы взаимодействия в сфере высоких технологий. Во встрече приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Игорь Фрейдин, представители профильных министерств и администрации городского округа Саранск.
Владимир Суховеев рассказал, как идет работа по созданию цифровой инфраструктуры в регионе. Важное направление - подключение к волоконно-оптическим линиям связи социально значимых объектов. С 2019 года, с начала реализации этого проекта, проведено 785 километров оптики, подключено 720 объектов, в том числе школ, больниц, учреждений культуры.
Также речь шла о реализации цифровых проектов в различных отраслях, включая ЖКХ, здравоохранение, сельское хозяйство, сферу финансов. Важное значение, как было подчеркнуто, имеет функционирование комплексов фото- и видеофиксации, интеллектуального видеонаблюдения, а также модернизация систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
Глава республики отметил значимость дальнейшей совместной работы по цифровизации экономики региона. Были определены направления взаимодействия по развитию действующих цифровых проектов и по внедрению новых.
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