Артём Здунов встретился с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым

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Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым. Во встрече принял участие министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Алексей Ларькин. Обсуждались вопросы взаимодействия в области лесных отношений.

На 2022 год Мордовии в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» выделены средства федерального бюджета в сумме около 32 млн рублей, в том числе 20,6 млн рублей на приобретение специализированной лесохозяйственной техники и более 11 млн рублей - на увеличение площади лесовосстановления.

Особое внимание на встрече уделили вопросам защиты лесов от пожаров – в этом году на эти цели в республике направлено 23,8 млн рублей. В полном объеме проводится комплекс мероприятий по мониторингу пожарной опасности лесов, включая видеомониторинг и космический мониторинг.

С начала пожароопасного сезона на территории земель лесного фонда республики возникло 8 лесных пожара на площади 12 га. Все пожары своевременно обнаружены и ликвидированы на минимальных площадях, объекты экономики и инфраструктуры не пострадали.

В рамках рабочей поездки в Мордовию Иван Советников посетил Вышинский деревообрабатывающий комбинат и предприятие «Плайтерра» в Зубово-Полянском районе, а также осмотрел оснащенность лесопожарной станции. 

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