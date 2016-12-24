В Мордовии чествовали работников железнодорожной отрасли

Торжественное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника, прошло в центре культуры им. Ухтомского в Рузаевке. В нем принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Этот праздник отмечают представители самых разных специальностей: машинисты и рабочие, строители и ремонтники, инженеры и диспетчеры – все, кто трудится на железной дороге.

«Железнодорожный комплекс является одной из ключевых, стратегических отраслей экономики республики. Почти половина промышленного производства Мордовии ориентировано на железнодорожный транспорт. Между республикой и компанией «Российские железные дороги» налажено плодотворное сотрудничество», - подчеркнул Глава Мордовии.

Артём Здунов отметил важность для региона пригородных железнодорожных перевозок. На территории республики их осуществляют две пассажирские компании, работают 12 маршрутов. Только с начала года по ним перевезено более 100 тысяч человек.

Особое место в деятельности железнодорожного комплекса занимают транспортные узлы на станциях Саранск и Рузаевка. На железной дороге в республике трудятся более 3 тысяч человек. Глава Мордовии отметил, что средняя заработная плата в сфере железнодорожного транспорта в республике сохраняется на достойном уровне.

Слова благодарности прозвучали и в адрес ветеранов. «Благодаря самоотверженности, знаниям, опыту были сооружены сотни километров путей, построены железнодорожные станции и вокзалы. И, конечно, мы всегда будем помнить подвиг железнодорожников в годы Великой Отечественной войны», - подчеркнул Артём Здунов.

Глава республики вручил государственные награды работникам железнодорожной сферы. Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден начальник участка Рузаевской дистанции гражданских сооружений Федор Чекашкин.

Звание «Заслуженный работник транспорта Республики Мордовия» присвоено машинисту электровоза Эксплуатационного локомотивного депо Рузаевка Станиславу Ивакину, начальнику участка производства Пензенского регионального центра связи Алексею Киселеву, старшему электромеханику Рузаевской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Александру Кузюткину и старшему осмотрщику-ремонтнику вагонов Эксплуатационного вагонного депо Пенза Николаю Пищину.

В адрес работников отрасли прозвучали поздравления от исполняющего обязанности Председателя Правительства Мордовии Игоря Фрейдина, депутата Государственного Собрания РМ, управляющего директора АО «Рузхиммаш» Валерия Ларина, исполняющего обязанности заместителя начальника Куйбышевской железной дороги по Пензенскому территориальному управлению Алексея Антонова, главы Рузаевского района Александра Юткина.

Высокие награды вручили работникам железнодорожной отрасли – от монтеров путей и машинистов до руководителей подразделениями, а также ветеранам.